El presidente de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, analiza la crisis migratoria en una entrevista con el medio alemán Nius.

La formación señala que la ciudad autónoma ha pasado de sufrir presión migratoria a ser una «plataforma de distribución» hacia el resto del continente.

CEUTA. – El papel de Ceuta en el mapa de la inmigración ilegal ha vuelto al centro del debate político y mediático, esta vez con proyección internacional. El presidente y portavoz de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha denunciado abiertamente las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y la «colaboración» del presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), a los que acusa de consolidar un modelo migratorio basado en el «efecto llamada» que está transformando a la ciudad autónoma en la principal vía de acceso de la inmigración irregular hacia Europa.

Estas declaraciones se han producido en el marco de una extensa entrevista concedida por Redondo al medio de comunicación alemán Nius, que se ha trasladado a la zona ante la creciente preocupación de Alemania y de la Unión Europea por la gestión de la frontera sur. Según explican desde la formación, Bruselas mantiene la vigilancia sobre la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo central, la cual ya acumula más de un millón de solicitudes.

De zona de presión a «plataforma de distribución»

Durante el encuentro con los periodistas alemanes, Redondo fue contundente al describir la realidad que afronta la ciudad. A su juicio, Ceuta ha dejado de ser un territorio que simplemente soporta una fuerte presión migratoria para convertirse en «una auténtica plataforma de distribución de inmigración ilegal». El líder del partido explicó que el flujo migratorio se dirige en primera instancia hacia la península ibérica para, posteriormente, ramificarse hacia otros países europeos, situando a Alemania como uno de los Estados que más intensamente padece las consecuencias de este modelo.

«La frontera de Ceuta constituye uno de los puntos más sensibles del continente y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha renunciado a ejercer una política efectiva de control fronterizo», afirmó Redondo.

Asimismo, la entrevista abordó el repunte de episodios de violencia vinculados a la inmigración ilegal y la inquietud de varios gobiernos europeos ante la falta de protección de las fronteras exteriores de la Unión.

Señalamiento a la gestión local

El líder de VOX Ceuta no dirigió sus críticas únicamente a Madrid, sino que señaló de forma directa la gestión del Gobierno local del Partido Popular. Redondo afirmó que Juan Vivas se ha convertido en el «principal colaborador» de los socialistas en la ciudad autónoma, respaldando unas directrices que, según sus palabras, han convertido a Ceuta en «un auténtico gueto migratorio y en una verdadera autopista para la entrada de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos».

Para la formación, el hecho de que la prensa internacional ponga el foco en Ceuta demuestra que la crisis fronteriza ha dejado de ser un problema local o nacional para consolidarse como una cuestión de seguridad global que afecta a todo el continente europeo.

Exigencias de VOX

Ante este escenario, VOX ha reiterado la urgencia de aplicar un giro de 180 grados en la política migratoria actual. Entre sus principales reclamaciones destacan: