El jueves, 23 de abril de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1298 €/kWh. Es una jornada con tramos claramente distinguibles: hay horas donde el coste baja mucho y otras en las que se encarece de forma notable, por lo que planificar el consumo marcará la diferencia.

Según los datos del día, la hora más barata es de 15 a 16 h, con 0,0577 €/kWh, mientras que el pico máximo llega de 21 a 22 h, con 0,238 €/kWh. En la práctica, conviene adelantar tareas de mayor consumo (lavadora o lavavajillas) a las horas recomendables y evitar la franja más cara durante la noche.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz

La estrategia del día es bastante directa: busca el punto más barato y reduce el consumo cuando la tarifa se dispara. La hora más barata del jueves es 15-16 h (0,0577 €/kWh). Además, la franja más económica se concentra cerca de ese rango, con un coste alrededor de 0,06 €/kWh.

En el lado contrario, ojo con 21-22 h, el tramo más caro del día, con 0,238 €/kWh. Si puedes, retrasa actividades como el horno o los ciclos largos y concentra el consumo en la tarde.

Cómo evoluciona el precio por tramos del día

Madrugada: durante las primeras horas el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, con valores en el entorno de 0,12-0,13 €/kWh. Es una ventana aceptable para consumos programables si te encaja por hábitos.

Por la mañana: la tarifa se mueve con más variación. Tras arrancar con precios cercanos a 0,12 €/kWh, aparecen picos en la franja de 8 a 9 h (sube por encima de 0,16 €/kWh) y luego vuelve a moderarse, especialmente hacia mediodía.

Tarde: es el tramo más favorable para ahorrar. Desde 14 h el precio cae con fuerza (alrededor de 0,058 €/kWh) y se mantiene en niveles muy competitivos hasta 18 h, donde vuelve a subir. Es el mejor momento para mover lavadora, lavavajillas o usar el horno si lo necesitas.

Noche: el coste aumenta de forma clara a partir de 19 h y, sobre todo, alcanza su punto más alto entre 21 y 22 h (0,238 €/kWh). Después, desde 22 h el precio baja, pero aún se mantiene por encima de los tramos más baratos de la tarde.

Precio de la luz por horas (23/04/2026)