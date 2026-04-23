El jueves, 23 de abril de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,1298 €/kWh. Es una jornada con tramos claramente distinguibles: hay horas donde el coste baja mucho y otras en las que se encarece de forma notable, por lo que planificar el consumo marcará la diferencia.
Según los datos del día, la hora más barata es de 15 a 16 h, con 0,0577 €/kWh, mientras que el pico máximo llega de 21 a 22 h, con 0,238 €/kWh. En la práctica, conviene adelantar tareas de mayor consumo (lavadora o lavavajillas) a las horas recomendables y evitar la franja más cara durante la noche.
Horas clave para ahorrar en el precio de la luz
La estrategia del día es bastante directa: busca el punto más barato y reduce el consumo cuando la tarifa se dispara. La hora más barata del jueves es 15-16 h (0,0577 €/kWh). Además, la franja más económica se concentra cerca de ese rango, con un coste alrededor de 0,06 €/kWh.
En el lado contrario, ojo con 21-22 h, el tramo más caro del día, con 0,238 €/kWh. Si puedes, retrasa actividades como el horno o los ciclos largos y concentra el consumo en la tarde.
Cómo evoluciona el precio por tramos del día
Madrugada: durante las primeras horas el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, con valores en el entorno de 0,12-0,13 €/kWh. Es una ventana aceptable para consumos programables si te encaja por hábitos.
Por la mañana: la tarifa se mueve con más variación. Tras arrancar con precios cercanos a 0,12 €/kWh, aparecen picos en la franja de 8 a 9 h (sube por encima de 0,16 €/kWh) y luego vuelve a moderarse, especialmente hacia mediodía.
Tarde: es el tramo más favorable para ahorrar. Desde 14 h el precio cae con fuerza (alrededor de 0,058 €/kWh) y se mantiene en niveles muy competitivos hasta 18 h, donde vuelve a subir. Es el mejor momento para mover lavadora, lavavajillas o usar el horno si lo necesitas.
Noche: el coste aumenta de forma clara a partir de 19 h y, sobre todo, alcanza su punto más alto entre 21 y 22 h (0,238 €/kWh). Después, desde 22 h el precio baja, pero aún se mantiene por encima de los tramos más baratos de la tarde.
Precio de la luz por horas (23/04/2026)
- 00:00 – 01:00: 0.13 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0.121 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0.1246 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0.1245 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0.1244 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0.1238 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0.1252 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0.1412 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0.162 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0.1013 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0.1306 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0.1267 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0.1269 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0.1266 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0.058 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0.0577 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0.0584 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0.0593 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0.1403 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0.1811 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0.2209 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0.238 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0.1597 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0.1538 €/kWh