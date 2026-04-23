El Ibex 35 y las plazas europeas vigilan los soportes ante señales de agotamiento, mientras el Brent alcanza máximos de dos semanas por el bloqueo en Ormuz

La bolsa española y los principales mercados internacionales encaran este jueves, 23 de abril, una sesión de alta intensidad macroeconómica y empresarial. Los inversores mantienen el foco en la publicación de los indicadores PMI manufacturero y de servicios en Europa y Estados Unidos, así como en la reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Todo ello en un contexto de renovada tensión en el mercado de materias primas, donde el petróleo Brent ha escalado hasta los 103 dólares por barril, niveles no vistos en más de dos semanas.

Análisis de mercado: el EuroStoxx 50 pone a prueba sus soportes

Tras las recientes alzas que llevaron a los índices europeos a niveles de resistencia relevantes, los analistas técnicos advierten de una posible pausa en la tendencia. El EuroStoxx 50, referencia del Viejo Continente, muestra señales de agotamiento comprador tras superar la barrera de los 6.000 puntos.

Según los expertos, la confirmación de este escenario lateral se produciría si el índice cede el soporte de los 5.900 puntos. Por debajo de este nivel, el siguiente apoyo técnico se sitúa en los 5.800 enteros, aunque el soporte más crítico no aparece hasta el rango de los 5.640-5.570 puntos, zona donde el selectivo dejó un potente hueco alcista. Ante esta tesitura, la recomendación actual para las plazas europeas se inclina más hacia el mantenimiento que hacia la compra.

Wall Street: máximos históricos y el examen de Tesla

En Estados Unidos, la jornada previa se saldó con un tono marcadamente alcista. El S&P 500 avanzó un 1,05% hasta las 7.137 unidades, mientras que el Nasdaq 100 repuntó un 1,73%, alcanzando los 26.937 enteros. Ambos índices firmaron máximos históricos impulsados por el sector de los semiconductores —con subidas notables en Micron y Sandisk— y la tregua anunciada por la administración estadounidense con Irán.

En el plano corporativo, la atención se desplaza ahora hacia Tesla. La compañía de Elon Musk se somete al escrutinio del mercado tras un ejercicio complejo. Los analistas esperan unos ingresos de 22.640 millones de dólares, en un momento en el que las entregas de vehículos han caído un 6% interanual debido a la competencia china y la evolución de las políticas sobre el coche eléctrico en Europa y EE.UU.

Crisis energética: el bloqueo de Ormuz dispara el petróleo

La situación en el Estrecho de Ormuz continúa siendo el principal catalizador para los precios de la energía. La falta de avances en las negociaciones entre Irán y EE.UU. mantiene restringido el tráfico marítimo en este punto estratégico. El Pentágono ha advertido de la presencia de minas en la zona, cuya limpieza podría demorarse hasta seis meses.

Esta inestabilidad ha llevado al crudo de referencia en Europa a los 103 dólares, mientras que el West Texas (WTI) se sitúa en el entorno de los 92,51 dólares. En respuesta, Estados Unidos ha elevado sus exportaciones a niveles récord y ha decidido prorrogar la excepción para la compra de crudo ruso e iraní bloqueado en el mar para mitigar la presión sobre el suministro global.

Agenda económica: citas clave en España y el extranjero

La jornada de hoy cuenta con una agenda especialmente densa para los intereses nacionales e internacionales:

• España: El INE publica los datos de coyuntura turística de marzo y la compraventa de viviendas de febrero. En el plano empresarial, destacan los resultados de Bankinter y la junta de accionistas de Atresmedia.

• Europa: Se publican los PMIs de Francia, Alemania y la eurozona. Presentan cuentas compañías de la talla de Sanofi, Renault y Nestlé. Además, se celebra la reunión de política no monetaria del BCE.

• EE.UU.: Además de los datos de empleo semanal, se conocerán los resultados de Intel y American Express. En Warner Bros Discovery se votará la opa presentada por Paramount Skydance.