Precipitación en Ceuta este lunes, 19 de octubre de 2026: según la AEMET, el cielo estará nuboso con lluvia. La temperatura irá de 17°C a 22°C.

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La AEMET prevé viento del norte con una intensidad de 10 km/h y una probabilidad de precipitación del 100% en la jornada.

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Previsión para los próximos días

De cara al martes 20 de octubre, la AEMET apunta a intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura oscilará entre 18°C y 24°C, con viento del SO de 25 km/h y una probabilidad de precipitación del 85%.

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El miércoles 21 de octubre se mantiene la tendencia más estable: despejado, con máximas de 22°C y mínimas de 17°C. El viento será del oeste a 20 km/h y la probabilidad de precipitación es 0%. Para el jueves 22 de octubre, se espera poco nuboso, con temperaturas de 17°C a 24°C, viento del NO de 5 km/h y precipitación del 0%.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 22°C

22°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Nuboso con lluvia

Nuboso con lluvia Viento: N 10 km/h

N 10 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad relativa: máxima 100% y mínima 65%

máxima 100% y mínima 65% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Ante el cielo nuboso con lluvia y la alta probabilidad de precipitación, conviene llevar paraguas y calzado adecuado. Con un índice UV máximo de 4, se recomienda una protección solar moderada durante las horas de mayor claridad, y por las temperaturas de 17°C a 22°C llevar una capa ligera que se adapte a la bajada de la noche. Además, al haber viento del norte, es prudente asegurar objetos y extremar la atención en desplazamientos.

Y en el resto de España

Para hoy, lunes 19 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, cubierto con lluvia, de 11 a 15 °C y un 95 % de probabilidad de lluvia; Barcelona, cubierto con lluvia, de 16 a 20 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 15 a 25 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Valencia, muy nuboso con lluvia, de 14 a 19 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Bilbao, intervalos nubosos con lluvia escasa, de 7 a 17 °C y un 60 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, cubierto con lluvia, de 10 a 16 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Palma, nuboso con lluvia, de 16 a 25 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos con lluvia, de 22 a 25 °C y un 95 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, poco nuboso, de 12 a 18 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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