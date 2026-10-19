El lunes 19 de octubre de 2026, los ferrys cubren la ruta Ceuta-Algeciras con salidas durante toda la jornada. En la línea operan Baleària y DFDS, las únicas navieras de este trayecto.

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Para planificar el viaje, a continuación se detallan las salidas disponibles en cada sentido, con la duración aproximada de cada cruce.

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Ruta Ceuta-Algeciras

Estas son las salidas del ferry Ceuta-Algeciras para el lunes 19 de octubre de 2026, con Baleària y DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 00:30 DFDS 1 h 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

Estas son las salidas del ferry Algeciras-Ceuta para el lunes 19 de octubre de 2026, con Baleària y DFDS.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 18:30 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 22:30 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para tomar el ferry el lunes 19 de octubre de 2026, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y comprobar la salida elegida en el momento de viajar.

También es aconsejable confirmar horarios con la naviera y revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho. No olvide llevar la documentación necesaria para el viaje.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

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