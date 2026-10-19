Siete actividades gratuitas en las bibliotecas de Ceuta esta semana

Las bibliotecas públicas de Ceuta se convierten esta semana en el epicentro cultural de la ciudad. Del lunes 19 al viernes 23 de octubre de 2026, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y la Biblioteca Miguel Ángel Blanco (El Morro) acogen siete actividades gratuitas que abarcan cine, cuentacuentos, literatura, conferencias de historia, arquitectura y salud mental.

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A continuación, la agenda completa con horarios y lugar exacto de cada cita.

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Agenda cultural, día a día

La mayoría de las actividades son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.

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Más planes en Ceuta esta semana

Las bibliotecas de Ceuta renuevan su oferta cultural cada semana, así que esta agenda se publicará cada lunes como pieza fija. Si buscas más planes, consulta también la cartelera de cine en Ceuta y nuestra guía de qué hacer en Ceuta este fin de semana.