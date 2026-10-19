Siete actividades gratuitas en las bibliotecas de Ceuta esta semana
Las bibliotecas públicas de Ceuta se convierten esta semana en el epicentro cultural de la ciudad. Del lunes 19 al viernes 23 de octubre de 2026, la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y la Biblioteca Miguel Ángel Blanco (El Morro) acogen siete actividades gratuitas que abarcan cine, cuentacuentos, literatura, conferencias de historia, arquitectura y salud mental.
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A continuación, la agenda completa con horarios y lugar exacto de cada cita.
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Agenda cultural, día a día
|Fecha
|Actividad
|Hora
|Lugar
|Del 19 al 22 de octubre
|Semana de la Arquitectura, organizada por el COACE
|Consultar programación en la web del colegio
|Biblioteca Pública Adolfo Suárez
|Martes 20 de octubre
|Cine Club «El cine por delante», dirigido por Rafa Morata, con la proyección de Decálogo (7)
|19:30 h
|Biblioteca Pública
|Miércoles 21 de octubre
|La Hora del Cuento, con Mati Miaja
|17:30 h
|Sala Infantil de la Biblioteca Pública
|Miércoles 21 de octubre
|Conferencia «España en la independencia de EEUU», por Alfredo Laín (V edición del Premio Fernando de Leyba)
|19:00 h
|Biblioteca Pública
|Miércoles 21 y jueves 22 de octubre
|Club de Lectura: Nosotros en la noche, de Kent Haruf
|18:30 h
|Biblioteca Adolfo Suárez
|Jueves 22 de octubre
|XXI Jornada de Salud Mental «Haz match con tu salud mental», organizada por ACEFEP
|17:00 h
|Biblioteca Pública
|Viernes 23 de octubre
|Cinefórum: «Descubriendo el país de Nunca Jamás»
|19:00 h
|Biblioteca Miguel Ángel Blanco (El Morro)
La mayoría de las actividades son gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.
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Más planes en Ceuta esta semana
Las bibliotecas de Ceuta renuevan su oferta cultural cada semana, así que esta agenda se publicará cada lunes como pieza fija. Si buscas más planes, consulta también la cartelera de cine en Ceuta y nuestra guía de qué hacer en Ceuta este fin de semana.