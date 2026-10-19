Durante su intervención, Vivas ha puesto de relieve el impacto directo que las recientes crisis están generando en los servicios públicos y en la convivencia diaria de los ceutíes. El presidente local ha respaldado su diagnóstico con datos preocupantes sobre el incremento de las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana, reflejando un aumento generalizado en las llamadas de emergencia al 112 por alteraciones del orden y conflictos, así como un repunte significativo en las atenciones de los servicios de urgencias sanitarias.

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Asimismo, el dirigente autonómico ha querido poner el foco en el perjuicio económico que soporta la ciudad mes a mes, además de denunciar el crecimiento de las construcciones ilegales y las dificultades logísticas en áreas clave como el puerto. Ante este escenario de tensión acumulada, Vivas ha recalcado que la sensación de impotencia entre la población va en aumento, afirmando con contundencia que la situación actual sobrepasa los límites de lo soportable.

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Por último, el presidente ha insistido en que el Ejecutivo local mantendrá una postura firme en sus reclamaciones para que se adopten medidas urgentes. Ha reiterado que el objetivo principal sigue siendo lograr la vuelta a la normalidad en la ciudad y ha abogado por una respuesta institucional decidida que permita solucionar de forma definitiva los problemas derivados de la presión migratoria.

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