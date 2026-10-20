Los ferrys entre Ceuta y Algeciras operan este martes 20 de octubre de 2026 con un servicio regular a lo largo del día. En la ruta trabajan Baleària y DFDS, con varias salidas en cada sentido para que puedas planificar tu viaje.

Lee tambien: Cambio de hora en octubre de 2026: cuándo se atrasan los relojes en España y cómo afecta a Ceuta

A continuación tienes los horarios completos del día, Ceuta-Algeciras y Algeciras-Ceuta, con su duración aprox. en cada salida.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ruta Ceuta-Algeciras

Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras durante el martes 20 de octubre de 2026.

Lee tambien: El tiempo en Ceuta hoy, martes 20 de octubre: máxima de 25 °C

Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta durante el martes 20 de octubre de 2026.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 18:30 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 22:30 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para aprovechar el horario del martes 20 de octubre de 2026, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación.

Antes de viajar, conviene confirmar los horarios con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y llevar la documentación de viaje en regla.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Te puede interesar