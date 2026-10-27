Ceuta afronta este martes 27 de octubre con nubes altas y temperaturas de 25°C de máxima y 17°C de mínima, según la AEMET. La sensación térmica se mueve entre 24°C y 18°C.

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El viento sopla del O a 5 km/h y la probabilidad de precipitación es de 0%. En cuanto a la humedad relativa, se sitúa entre 55% y 90%, con índice UV máximo de 4.

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Previsión para los próximos días

De cara al miércoles 28 de octubre, se espera un tiempo despejado en Ceuta, con 24°C como máxima y 18°C como mínima. El viento será E a 10 km/h y la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%.

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El jueves 29 de octubre, el cielo pasará a intervalos nubosos con lluvia escasa, con máximas de 24°C y mínimas de 20°C. El viento será E a 25 km/h y la probabilidad de precipitación sube hasta 75%. El viernes 30, con nuboso con lluvia escasa, las temperaturas bajan a 23°C y 19°C, con viento E a 20 km/h y una probabilidad de precipitación del 85%.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 25°C

25°C Temperatura mínima: 17°C

17°C Estado del cielo: Nubes altas

Nubes altas Viento: O 5 km/h

O 5 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 55% a 90%

55% a 90% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Para moverte por Ceuta este martes, bastará con ropa de entretiempo: aunque las temperaturas son agradables, las nubes altas pueden dejar una sensación térmica algo distinta. Como el índice UV máximo alcanza 4, conviene usar protección solar si vas a estar al aire libre. Además, por el viento del O, es recomendable ajustar la ropa si notas corrientes de aire; y de cara al jueves y viernes, si vas a salir, ten a mano un paraguas por la lluvia escasa prevista.

Y en el resto de España

Para hoy, martes 27 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, poco nuboso, de 11 a 22 °C; Barcelona, poco nuboso, de 14 a 24 °C; Sevilla, muy nuboso, de 13 a 27 °C; Valencia, poco nuboso, de 12 a 26 °C; Bilbao, intervalos nubosos con lluvia, de 10 a 22 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Zaragoza, poco nuboso, de 11 a 24 °C; Palma, poco nuboso, de 11 a 25 °C; Las Palmas de Gran Canaria, muy nuboso, de 23 a 26 °C; y A Coruña, muy nuboso con lluvia, de 15 a 19 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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