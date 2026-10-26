Este lunes 26 de octubre de 2026, el servicio de ferrys entre Ceuta y Algeciras mantiene salidas regulares operadas por Baleària y DFDS, las únicas navieras de la línea.

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Consulta a continuación los horarios del día para planificar tu viaje y ajusta tu llegada al puerto según el calendario de salidas.

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Ruta Ceuta-Algeciras

Las salidas de Ceuta a Algeciras se concentran durante la mañana y la tarde, con opciones tanto de Baleària como de DFDS.

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Salida Naviera Duración aprox. 00:30 DFDS 1 h 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

En dirección a Ceuta, Algeciras ofrece salidas desde la mañana hasta la noche, con frecuencia para viajar con Baleària o DFDS.

Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 18:30 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 22:30 Baleària 1 h 30 min

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Para embarcar con tranquilidad, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y ten a mano la documentación necesaria para el viaje.

Antes de salir, confirma los horarios con la compañía correspondiente y revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.

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