Este lunes 26 de octubre de 2026, el servicio de ferrys entre Ceuta y Algeciras mantiene salidas regulares operadas por Baleària y DFDS, las únicas navieras de la línea.
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Consulta a continuación los horarios del día para planificar tu viaje y ajusta tu llegada al puerto según el calendario de salidas.
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Ruta Ceuta-Algeciras
Las salidas de Ceuta a Algeciras se concentran durante la mañana y la tarde, con opciones tanto de Baleària como de DFDS.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|00:30
|DFDS
|1 h
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:30
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
En dirección a Ceuta, Algeciras ofrece salidas desde la mañana hasta la noche, con frecuencia para viajar con Baleària o DFDS.
|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|18:30
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|22:30
|Baleària
|1 h 30 min
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Recomendaciones para viajeros
Para embarcar con tranquilidad, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y ten a mano la documentación necesaria para el viaje.
Antes de salir, confirma los horarios con la compañía correspondiente y revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.