El martes 27 de octubre de 2026, los ferrys en la línea Ceuta-Algeciras mantienen sus salidas durante el día con Baleària y DFDS como únicas navieras.
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A continuación se detallan los horarios de salida en ambas direcciones, con duración aproximada, para que puedas planificar tu viaje.
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Ruta Ceuta-Algeciras
Estas son las salidas programadas desde Ceuta hacia Algeciras durante el martes 27 de octubre de 2026.
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|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|06:00
|Baleària
|1 h 30 min
|08:30
|Baleària
|1 h
|09:00
|DFDS
|1 h
|10:30
|Baleària
|1 h 30 min
|11:30
|Baleària
|1 h
|12:00
|DFDS
|1 h
|14:30
|Baleària
|1 h
|15:30
|DFDS
|1 h
|16:00
|Baleària
|1 h 15 min
|17:30
|Baleària
|1 h
|18:30
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h 15 min
|21:30
|DFDS
|1 h
|22:15
|Baleària
|1 h 15 min
Ruta Algeciras-Ceuta
Estas son las salidas programadas desde Algeciras hacia Ceuta durante el martes 27 de octubre de 2026.
|Salida
|Naviera
|Duración aprox.
|07:00
|Baleària
|1 h
|07:30
|DFDS
|1 h
|08:00
|Baleària
|1 h 30 min
|10:00
|Baleària
|1 h
|10:30
|DFDS
|1 h
|13:00
|Baleària
|1 h
|13:30
|DFDS
|1 h
|14:00
|Baleària
|1 h 30 min
|16:00
|Baleària
|1 h
|17:00
|DFDS
|1 h
|18:30
|Baleària
|1 h 30 min
|20:00
|DFDS
|1 h
|20:30
|Baleària
|1 h
|22:30
|Baleària
|1 h 30 min
Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 15 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.
Recomendaciones para viajeros
Para tomar el ferry el martes 27 de octubre de 2026, se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y revisar que el horario elegido corresponde a la naviera (Baleària o DFDS) de tu reserva.
Además, conviene comprobar la documentación de viaje y consultar las condiciones meteorológicas en el Estrecho antes de desplazarte al puerto.
Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.
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