El Auditorio de la Marina acoge el 31 de octubre y el 1 de noviembre una fiesta infantil, música en directo y carnaval. Los tres grandes espectáculos tienen entradas a 5 euros.

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Ceuta celebra el Día de la Mochila 2026 con un programa de ocio para todas las edades organizado por la Consejería de Educación, Cultura y Juventud. Durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, el recinto del Auditorio de la Marina reunirá una fiesta infantil, animación musical, la actuación de la Chirigota del Bizcocho y dos conciertos: un tributo a Alejandro Sanz y el cantante Aissa.

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Una tradición ceutí con alternativa en el centro

El Día de la Mochila es una de las tradiciones más arraigadas de Ceuta: las familias salen al campo, comparten frutos secos de temporada y pasan la jornada al aire libre. Con este programa, el Área de Festejos busca ofrecer una alternativa en pleno centro de la ciudad que permita compaginar la escapada tradicional con música y actividades en el Auditorio de la Marina.

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Sábado 31 de octubre: fiesta infantil y tributo a Alejandro Sanz

11:00 h | Fiesta infantil. La mañana estará dedicada a los más pequeños, con actividades de animación, juegos y baile para abrir la celebración.

La mañana estará dedicada a los más pequeños, con actividades de animación, juegos y baile para abrir la celebración. 20:30 h | Tributo a Alejandro Sanz. Por la noche, el escenario se llenará con las canciones más conocidas del artista madrileño. Entradas: 5 €.

Domingo 1 de noviembre: Algarabía, carnaval y concierto de Aissa

12:00 h | Algarabía. Música y animación para abrir la jornada central del Día de la Mochila.

Música y animación para abrir la jornada central del Día de la Mochila. 15:00 h | Chirigota del Bizcocho. La conocida agrupación carnavalesca presenta su espectáculo «Ssshhhhh!!» , con humor, sátira y coplas. Entradas: 5 €.

La conocida agrupación carnavalesca presenta su espectáculo , con humor, sátira y coplas. 21:00 h | Concierto de Aissa. El cantante cerrará el programa con su actuación. Entradas: 5 €.

Cómo comprar las entradas

La venta de localidades se realiza en la plataforma online de la Ciudad Autónoma, lo que permite además controlar el aforo del recinto:

Además: Pepe Viyuela en el Revellín con «El guitón Onofre»

Fuera del programa del Día de la Mochila, el sábado 31 a las 19:30 horas el Teatro Auditorio del Revellín recibe «El guitón Onofre», protagonizada por Pepe Viyuela. La obra adapta la novela picaresca que Gregorio González escribió en 1604 y que estuvo perdida durante más de tres siglos.

La adaptación es de Bernardo Sánchez y del propio Viyuela, con dirección de Luis d’Ors y producción de la compañía El Vodevil. En escena, el actor da vida a Onofre, un pícaro huérfano que narra sus andanzas, acompañado por la arpista y directora musical Sara Águeda. Bajo el humor, el montaje habla de corrupción, falta de empatía y supervivencia.

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