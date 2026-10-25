Las farmacias de guardia en Ceuta para el lunes, 26 de octubre de 2026, se pueden consultar en el calendario publicado por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Estas guardias garantizan la atención farmacéutica durante los turnos correspondientes.

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Para localizar la opción más cercana, a continuación se detallan las farmacias de guardia por zona, con su dirección y teléfono, tal y como figura en el calendario de la Consejería.

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Zona Centro

GABRIEL ARREDONDO PARRA (Centro), PASEO REVELLÍN Nº 22, 956 51 67 29

Campo Exterior

LOBATO (Campo Exterior), AV EJERCITO ESPAÑOL Nº 10 (ZONA ZURRÓN), 956 50 30 54

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Recomendación práctica: si vas a acudir en el turno nocturno, lleva la receta médica y cualquier documentación que puedas necesitar para agilizar la atención en la farmacia.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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