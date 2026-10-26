Ceuta amanece con cielo despejado este lunes 26 de octubre de 2026, según la AEMET. La jornada se mueve entre 23°C de máxima y 18°C de mínima.

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El viento del E sopla a 10 km/h y la probabilidad de precipitación es de 0%.

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Previsión para los próximos días

El martes 27 de octubre, en Ceuta, la AEMET apunta a cielo nuboso, con temperaturas entre 24°C y 17°C. El viento será del O a 10 km/h y la precipitación se mantiene en 0%.

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El miércoles 28, se esperan intervalos nubosos, con máximas de 23°C y mínimas de 17°C. La AEMET recoge una probabilidad de precipitación del 15% y viento del E de 10 km/h. Ya el jueves 29, el pronóstico es de intervalos nubosos con lluvia escasa, con 24°C de máxima y 20°C de mínima; el viento del E aumentaría a 25 km/h y la probabilidad de precipitación sube al 60%.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 23°C

23°C Temperatura mínima: 18°C

18°C Estado del cielo: Despejado

Despejado Viento: E 10 km/h

E 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: máxima 95% y mínima 25%

máxima 95% y mínima 25% Índice UV máximo: 4

Recomendaciones

Con un índice UV máximo de 4, conviene usar protección solar si se va a estar al aire libre. Mantén abrigo ligero por las temperaturas que bajan hasta 18°C y presta atención al viento del E de 10 km/h. Para hoy, la lluvia no está prevista, al 0% de probabilidad.

Y en el resto de España

Para hoy, lunes 26 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, nubes altas, de 9 a 23 °C; Barcelona, muy nuboso, de 15 a 22 °C; Sevilla, despejado, de 11 a 31 °C; Valencia, poco nuboso, de 13 a 25 °C; Bilbao, poco nuboso, de 10 a 26 °C; Zaragoza, nubes altas, de 12 a 26 °C; Palma, poco nuboso, de 10 a 25 °C; Las Palmas de Gran Canaria, intervalos nubosos, de 22 a 28 °C; y A Coruña, poco nuboso, de 16 a 21 °C.

Fuente: predicción por municipios de la AEMET.

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