El Villarreal – Espanyol se juega el viernes 30 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Villarreal – Espanyol

Villarreal – Espanyol Competición: LaLiga, jornada 11

LaLiga, jornada 11 Fecha: viernes 30 de octubre

viernes 30 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

El Villarreal recibe al Espanyol en el Estadio de la Cerámica en el marco de la jornada 11 de LaLiga. El equipo local se sitúa en la 10ª posición con 12 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 15 goles y encajado 14. En sus últimos cinco encuentros, el Villarreal ha logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Espanyol ocupa la 18ª posición con 8 puntos, también en 10 partidos, con 12 goles a favor y 14 en contra. Su reciente rendimiento es preocupante, ya que no ha conseguido ninguna victoria, acumulando 1 empate y 4 derrotas en sus últimos cinco partidos.

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Así llegan los equipos

Villarreal: 10º con 12 puntos en 10 partidos (15 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-E-D-V-V)

Espanyol: 18º con 8 puntos en 10 partidos (12 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-E-D-D)

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