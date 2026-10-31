El tiempo en Ceuta para este sábado, 31 de octubre de 2026, estará marcado por cielos muy nubosos con lluvia escasa, según la AEMET. La temperatura máxima será de 23 grados y la mínima de 19.
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La probabilidad de precipitación es del 75% y el viento soplará del noreste a 15 km/h. La sensación térmica oscilará también entre los 19 y los 23 grados.
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Previsión para los próximos días
El domingo, la AEMET prevé cielos nubosos con lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 90%. Las temperaturas se mantendrán entre 19 y 23 grados, con viento del este a 20 km/h.
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El lunes estará poco nuboso, con una probabilidad de precipitación del 0%. La máxima será de 23 grados y la mínima, de 18, mientras que el viento soplará del este a 15 km/h. El martes se esperan cielos muy nubosos con lluvia escasa, una probabilidad de precipitación del 80% y temperaturas entre 17 y 22 grados. El viento será de 0 km/h.
Resumen del día en Ceuta
- Temperatura: máxima de 23 grados y mínima de 19.
- Sensación térmica: máxima de 23 grados y mínima de 19.
- Cielo: muy nuboso con lluvia escasa.
- Viento: del noreste a 15 km/h.
- Probabilidad de precipitación: 75%.
- Humedad relativa: entre el 75% y el 95%.
- Índice UV máximo: 4.
Recomendaciones
Ante la previsión de lluvia, conviene llevar un paraguas.
Y en el resto de España
Para hoy, sábado 31 de octubre, la AEMET prevé en las principales capitales: Madrid, despejado, de 9 a 20 °C; Barcelona, nuboso con lluvia escasa, de 14 a 21 °C y un 70 % de probabilidad de lluvia; Sevilla, despejado, de 12 a 29 °C; Valencia, cubierto con lluvia, de 15 a 22 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Bilbao, poco nuboso, de 8 a 19 °C; Zaragoza, nuboso, de 8 a 20 °C; Palma, nuboso con lluvia escasa, de 12 a 22 °C y un 100 % de probabilidad de lluvia; Las Palmas de Gran Canaria, muy nuboso con lluvia escasa, de 22 a 26 °C y un 65 % de probabilidad de lluvia; y A Coruña, poco nuboso, de 11 a 20 °C.
Fuente: predicción por municipios de la AEMET.
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