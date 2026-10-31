El precio de la picadura de liar Flandria Virginia en Ceuta se fija en 4,30 euros por unidad.

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El Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución que establece los nuevos precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en las expendedurías de tabaco y timbre de Ceuta. Esta medida afecta específicamente a los consumidores de picadura de liar Flandria Virginia, cuyo precio se ha fijado en 4,30 euros por unidad de 30 gramos.

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La resolución, emitida por la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, detalla que estos precios incluyen los diferentes tributos aplicables y entran en vigor el mismo día de su publicación en el BOE.

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Esta actualización de precios es parte de un ajuste general que también afecta a otras regiones, aunque con diferentes productos y precios. Sin embargo, para Ceuta, solo se ha especificado el precio de la picadura de liar Flandria Virginia.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 31 de octubre de 2026 (referencia BOE-A-2026-22790).