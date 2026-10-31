El FC Barcelona se mide este sábado al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou en un duelo de alta necesidad correspondiente a la undécima jornada de LaLiga. El equipo catalán afronta el encuentro con la obligación de reencontrarse con la victoria para proteger su puesto de privilegio en lo más alto de la tabla clasificatoria. Por su parte, la escuadra vitoriana acude al feudo barcelonista con la intención de aprovechar el momento de incertidumbre de su rival y conseguir un resultado de gran impacto histórico en territorio catalán.

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La dinámica reciente de ambos conjuntos añade una notable dosis de tensión al choque. Tras un inicio de temporada impecable, la plantilla dirigida por el bando azulgrana se ha visto frenada en las últimas fechas, mientras que el grupo babazorro viaja con la ambición intacta de sumar puntos que le permitan reengancharse a la lucha por las plazas de competiciones europeas.

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Horario y dónde ver en televisión el FC Barcelona – Deportivo Alavés

El enfrentamiento entre catalanes y vascos se disputará este sábado a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español) sobre el césped del Spotify Camp Nou, en un duelo donde ambos clubes necesitan con urgencia sumar los tres puntos para no sembrar más dudas sobre su juego.

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Para los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo por televisión y plataformas digitales, el choque de la undécima jornada de LaLiga se podrá ver en España a través de los canales Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

El FC Barcelona persigue la recuperación tras romper su inicio perfecto

El FC Barcelona arrancó la presente campaña con números de absoluto récord en el campeonato. El conjunto azulgrana completó un inicio de curso impecable al firmar un balance perfecto de once victorias en los primeros once partidos disputados en todas las competiciones, sustentado en una prolífica eficacia goleadora que le situó como el mejor ataque del torneo.

Sin embargo, ese sólido discurrir se vio interrumpido de forma drástica durante una semana clave en el calendario. Las exigentes citas consecutivas frente al París Saint-Germain en la escena europea y el Real Madrid en el campeonato liguero concluyeron con dos duras derrotas que quebrantaron la invencibilidad del Barça. Ahora, tras encajar esos dos tropiezos seguidos, el equipo catalán necesita recuperar las sensaciones de juego para disipar cualquier atisbo de duda y sostener su ventaja al frente de la clasificación.

El Alavés busca cortar su sequía para acercarse a los puestos europeos

El Deportivo Alavés llega al coliseo barcelonista atravesando un momento de contraste en su trayectoria de esta temporada. El equipo vitoriano firmó un arranque de competición sobresaliente al cosechar 10 de los primeros 12 puntos en juego, situándose de forma temprana en la zona noble de la tabla. Sin embargo, el rendimiento del bloque babazorro se ha desinflado progresivamente con el paso de las semanas, acumulando una racha de seis encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

A pesar de que el Spotify Camp Nou representa históricamente un escenario sumamente complejo para romper dinámicas negativas, el equipo vasco viaja a Barcelona impulsado por la ilusión de plantar cara y obtener un triunfo que altere la tendencia. Sumar en este desplazamiento resulta clave para las aspiraciones del conjunto vitoriano de mantenerse metido de lleno en la pelea por los puestos europeos.