Los horarios del ferry Ceuta-Algeciras para el domingo 1 de noviembre de 2026 incluyen salidas de Baleària y DFDS en ambos sentidos del Estrecho.

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Ruta Ceuta-Algeciras

Desde Ceuta hay 14 salidas hacia Algeciras durante el domingo.

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Salida Naviera Duración aprox. 06:00 Baleària 1 h 30 min 08:30 Baleària 1 h 09:00 DFDS 1 h 10:30 Baleària 1 h 30 min 11:30 Baleària 1 h 12:00 DFDS 1 h 14:30 Baleària 1 h 15:30 DFDS 1 h 16:00 Baleària 1 h 15 min 17:30 Baleària 1 h 18:30 DFDS 1 h 21:00 Baleària 1 h 15 min 21:30 DFDS 1 h 22:15 Baleària 1 h 15 min

Ruta Algeciras-Ceuta

Desde Algeciras hay 15 salidas hacia Ceuta durante el domingo.

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Salida Naviera Duración aprox. 07:00 Baleària 1 h 07:30 DFDS 1 h 08:00 Baleària 1 h 30 min 10:00 Baleària 1 h 10:30 DFDS 1 h 13:00 Baleària 1 h 13:30 DFDS 1 h 14:00 Baleària 1 h 30 min 16:00 Baleària 1 h 17:00 DFDS 1 h 19:00 Baleària 1 h 30 min 20:00 DFDS 1 h 20:30 Baleària 1 h 23:00 Baleària 1 h 30 min 23:00 DFDS 1 h

Horarios de Baleària y DFDS consultados en sus webs el 29 de octubre de 2026. Pueden cambiar: confírmalos con la naviera antes de viajar.

Recomendaciones para viajeros

Se recomienda presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y confirmar el horario con la compañía antes de viajar.

También conviene revisar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y la documentación necesaria para el viaje.

Antes de ir al puerto, conviene consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?

Fuente: horarios publicados por las navieras Baleària y DFDS. Antes de viajar, confirma tu salida con la naviera.

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