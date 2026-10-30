El Ministerio de Educación licita un servicio de seguridad para infraestructuras de comunicaciones en centros educativos de Ceuta y Melilla.

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado la licitación de un contrato para el servicio de SOC/SIEM, destinado a mejorar las infraestructuras de comunicaciones seguras en los centros educativos de Ceuta y Melilla. El valor estimado del contrato es de 148.000 euros y tendrá una duración de 24 meses.

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Objeto del contrato

El objetivo de esta licitación es proporcionar un servicio de seguridad operativa y gestión de eventos e información de seguridad (SOC/SIEM) que garantice la protección de las infraestructuras de comunicaciones en los centros educativos de ambas ciudades autónomas.

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Condiciones de participación

Los licitadores deben demostrar capacidad de obrar y no estar prohibidos para contratar.

Es necesario cumplir con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Las empresas extranjeras deben someterse a la legislación española.

Se requiere habilitación empresarial y solvencia económica, financiera, técnica y profesional.

Plazos y presentación de ofertas

El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación finaliza a las 23:59 horas del 24 de noviembre de 2026. Las ofertas deben enviarse a la Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en Madrid, o a través de la plataforma electrónica de contratación del Estado.

La apertura de las ofertas se realizará el 25 de noviembre de 2026 en el Ministerio de Educación en Madrid.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 30 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-35440).