La AEMET dibuja para hoy, viernes, 17 de abril de 2026, un tiempo en Ceuta dominado por la nubosidad. Según la predicción, el cielo estará muy nuboso durante gran parte del día, con temperaturas suaves y un ambiente que no acaba de despejar.

Las temperaturas se mueven entre una mínima de 15°C y una máxima de 20°C. En cuanto a la sensación térmica, los valores recogidos por la AEMET van de 16°C a 20°C, sin grandes sobresaltos. La humedad relativa se situará entre 70% y 95%, con probabilidad de precipitación del 0% y viento del Este (E) a 10 km/h.

Previsión para los próximos días

Sábado (18/04/2026) : máxima 20°C , mínima 15°C , muy nuboso , viento E 10 km/h .

: máxima , mínima , , viento E . Domingo (19/04/2026) : máxima 20°C , mínima 15°C , poco nuboso , viento E 15 km/h .

: máxima , mínima , , viento E . Lunes (20/04/2026): máxima 20°C, mínima 14°C, (estado del cielo no indicado), viento (dato no disponible en la fuente: “km/h”).

Resumen del día en Ceuta

Cielo : muy nuboso .

: . Temperaturas : 15°C (mínima) y 20°C (máxima); sensación térmica de 16°C a 20°C .

: (mínima) y (máxima); sensación térmica de . Humedad : entre 70% y 95% .

: entre . Lluvia : 0% de probabilidad de precipitación.

: de probabilidad de precipitación. Viento : Este (E) a 10 km/h .

: a . Índice UV máximo: 8.

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