España afronta este viernes, 17 de abril de 2026 con un patrón relativamente estable: predominan las nubes en muchas zonas, pero sin indicios de lluvia. La AEMET, a partir de los datos municipales públicos por capital, sitúa en la práctica la probabilidad de precipitación al 0% en los principales puntos de referencia. Las temperaturas se reparten desde valores más suaves en el norte hasta máximas más altas hacia el sur y el interior.

En el conjunto del día, el viento suele moderarse y variar según las regiones, con predominio de componente este en buena parte del litoral y de dirección sur en áreas del centro y algunas islas. A continuación, repasamos cómo se presenta el tiempo por zonas, con los datos de cada capital.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el ambiente viene marcado por una nubosidad más persistente. Bilbao registra máx 24°C y mín 9°C con nubes altas y viento O 15 km/h, manteniendo la probabilidad de lluvia 0%, según los datos municipales de AEMET.

Algo más fresco y con mayor cobertura nubosa se observa también en el entorno de A Coruña, con máx 17°C y mín 9°C. Allí el cielo aparece muy nuboso, el viento sopla NO 15 km/h y la probabilidad de lluvia continúa en 0%.

Centro peninsular

El centro peninsular muestra contrastes agradables entre mañana y tarde. En Madrid se esperan máx 27°C y mín 13°C, con poco nuboso y viento S 10 km/h. La jornada se plantea con probabilidad de lluvia 0%, de acuerdo con la información municipal pública de AEMET.

En Zaragoza, la tendencia es a cielos menos despejados, pero sin riesgo de precipitaciones: máx 30°C y mín 11°C con nubes altas y viento C 0 km/h. También aquí, la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Sur peninsular

En el sur peninsular, el calor es protagonista en el termómetro, aunque no se observan señales de lluvia. Sevilla apunta a máx 32°C y mín 14°C con poco nuboso y viento E 10 km/h, y la probabilidad de lluvia 0% se mantiene.

Más cerca del litoral, Ceuta presenta máx 20°C y mín 16°C con muy nuboso y viento E 10 km/h. Pese a la mayor nubosidad, el pronóstico municipal de AEMET marca precipitación nula durante el día (probabilidad 0%).

Mediterráneo

La zona mediterránea vive una jornada con cielos altos y brisa suave, sin expectativas de lluvia. En Barcelona, la previsión indica máx 21°C y mín 13°C con nubes altas y viento E 10 km/h, manteniendo la probabilidad de lluvia 0% según los datos de AEMET.

En València se mantiene una línea similar: máx 23°C y mín 12°C, con poco nuboso y viento E 10 km/h. La jornada transcurre igualmente con probabilidad de precipitación 0%.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el día se presenta estable y templado. Palma registra máx 23°C y mín 12°C con poco nuboso y viento S 15 km/h. La información municipal pública de AEMET sitúa la probabilidad de lluvia en 0%.

Con estas condiciones, la nubosidad será poco protagonista y el viento, de componente sur, se mantiene en un rango moderado para la salida y las actividades al aire libre.

Islas Canarias

En islas Canarias, el cielo tiende a mantenerse con nubes altas y temperaturas suaves, especialmente por la noche. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan máx 22°C y mín 17°C con nubes altas y viento N 15 km/h, y la probabilidad de lluvia permanece en 0%, tal como figuran los datos municipales de AEMET.

Así, el entorno insular se caracteriza por una jornada sin precipitaciones, con ventilación del norte que puede sentirse más a ratos, sin llegar a generar un escenario de riesgo.

Recomendaciones

Según los valores por capital, las diferencias térmicas pueden notarse: combina capas (más frescas por la mañana) y ajusta la ropa para la franja central del día.

(más frescas por la mañana) y ajusta la ropa para la franja central del día. Con probabilidad de lluvia 0% en las capitales citadas por AEMET, puedes planificar actividades al aire libre, aunque conviene vigilar la evolución de la nubosidad en zonas con muy nuboso (como Ceuta o A Coruña).

en las capitales citadas por AEMET, puedes planificar actividades al aire libre, aunque conviene vigilar la evolución de la nubosidad en zonas con (como Ceuta o A Coruña). El viento, aunque moderado, varía por región; si estás cerca de la costa o en áreas con componente este u oeste, usa una prenda ligera cortaviento.

En resumen, el viernes 17 de abril de 2026 se presenta como una jornada dominada por cielos con nubes altas o poco nubosos en la mayoría de puntos, con temperaturas primaverales y sin lluvia según los datos municipales públicos de AEMET por capital. La clave del día estará en la diversidad de nubosidad y en el contraste térmico entre norte, centro y sur.