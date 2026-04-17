El precio de la luz para hoy, viernes 17 de abril de 2026, mantiene una media de 0,1409 €/kWh, con un patrón muy marcado entre tramos. La jornada deja ventanas muy baratas que encajan especialmente bien con consumos domésticos programables, pero también incluye un tramo caro por la noche que conviene evitar.

Según los datos del día, la franja más económica se sitúa en valores cercanos a 0,04 €/kWh. En el extremo contrario, el pico máximo llega entre las 21:00 y 22:00, cuando el coste sube hasta 0,263 €/kWh. La diferencia es suficientemente grande como para que mover tareas al horario correcto haga notar el ahorro.

Horas clave para ahorrar en el precio de la luz

Si quieres ajustar tu consumo, hoy hay dos referencias claras: la hora más barata es de 15:00 a 16:00, con 0,0412 €/kWh, y la hora más cara es de 21:00 a 22:00, con 0,263 €/kWh. Entre ambas, la franja más económica (alrededor de 0,04 €/kWh) es el momento ideal para concentrar parte de tus electrodomésticos.

En la práctica, este viernes puede ser buen día para programar lavadora o lavavajillas y aprovechar el tramo de tarde sin penalizar demasiado la factura. Al mismo tiempo, ojo con la noche: si puedes, evita que el gasto “caiga” justo en el intervalo 21-22, cuando el precio alcanza su punto más alto.

Evolución del precio por tramos: de la madrugada a la noche

Madrugada (00:00 a 07:00). El coste se mueve en niveles relativamente moderados, con precios que oscilan desde valores cercanos a 0,1535 €/kWh en las primeras horas hasta un descenso hacia la franja de la mañana. A partir de 03:00 a 05:00 se observa una tendencia a la baja, que puede encajar con consumos inevitables.

Mañana (07:00 a 14:00). Tras la subida inicial del tramo de 07:00 a 08:00, la mañana cambia de ritmo y cae con claridad hacia el mediodía. Especialmente entre 10:00 y 14:00 los precios se mantienen más bajos, acercándose a niveles de referencia muy competitivos.

Tarde (14:00 a 18:00). Es el tramo más favorable del día. La transición a precios bajos se aprecia con fuerza al pasar por 14:00 y consolidarse alrededor de 15:00-17:00, donde el coste se mantiene cerca de los 0,04 €/kWh. Es el mejor momento para desplazar consumos programables (lavadora, lavavajillas o tareas que requieran continuidad).

Noche (18:00 a 24:00). Desde 18:00 el precio vuelve a subir. La escalada se intensifica en el entorno de 20:00 y, sobre todo, 21:00-22:00, cuando se registra la hora más cara. Después, el precio baja de nuevo en los últimos tramos, pero la franja de 21-22 es el principal “punto de atención”.

Precio de la luz por horas (viernes 17/04/2026)