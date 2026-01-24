Ceuta se encuentra bajo aviso amarillo por viento y fenómenos costeros este sábado, 24 de enero de 2026. La borrasca Ingrid marca una jornada de fuerte oleaje y rachas de viento que podrían alcanzar los 70-75 km/h.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa la alerta amarilla en la ciudad autónoma durante gran parte del día. Se espera que los efectos del temporal, con vientos de poniente especialmente intensos, se prolonguen hasta las 22:00 horas.

Previsión para hoy, sábado 24 de enero

• Estado del cielo: Cielos cubiertos con tormentas frecuentes, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía. A partir de la tarde, la nubosidad tenderá a disminuir, dando paso a intervalos nubosos con lluvias escasas.

• Temperaturas: Los termómetros oscilarán entre una máxima de 15°C y una mínima de 8°C.

• Sensación térmica: Debido al viento y la humedad, la sensación térmica mínima podría caer hasta los 5°C.

• Viento: Soplará de dirección Oeste (Poniente) con fuerza, con rachas significativas que dificultan la navegación en el Estrecho.

Avance para mañana, domingo 25 de enero

El temporal comenzará a remitir ligeramente, aunque persistirá la inestabilidad:

• Cielos: Muy nubosos con probabilidad de lluvia.

• Temperaturas: Se espera un ligero ascenso en los valores mínimos. Las temperaturas se moverán entre los 12°C de mínima y los 16°C de máxima.

• Viento: Continuará soplando de componente Oeste.

Situación en municipios próximos

• Estepona: Cielos muy nubosos con tormentas matinales y lluvias débiles. Temperaturas entre 8°C y 15°C.

• Benalmádena: Lluvias escasas hasta el mediodía e intervalos nubosos por la tarde. Mínima de 8°C y máxima de 14°C.