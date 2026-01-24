El Río Breogán de Luis Casimiro recibe este sábado al Real Madrid de Sergio Scariolo en la última jornada de la primera vuelta. Los lucenses, motivados tras su heroica victoria en Andorra, confían en la magia del Pazo para batir a un líder que solo ha cedido una derrota en sus últimos once encuentros.

El Pazo Provincial de los Deportes se prepara para vivir una de sus grandes noches este sábado 24 de enero de 2026. El Río Breogán se enfrenta al desafío más exigente de la temporada: un Real Madrid que llega lanzado, afianzado en lo más alto de la ACB y con la mirada puesta en el liderato de la Euroliga.

El Breoganismo sueña con la gesta

El conjunto celeste llega en un gran momento anímico tras vencer al MoraBanc Andorra (101-104) con un triple inverosímil de Francis Alonso sobre la bocina. Ocupando la 10ª plaza con un balance de 7-9, los gallegos quieren repetir la hazaña de hace tres campañas, cuando lograron tumbar al gigante blanco en su feudo.

Las claves del Breogán: El acierto exterior y la solidez en la pintura serán vitales. Luis Casimiro está pendiente de la evolución de sus dos mejores tiradores, Francis Alonso (sobrecarga en la espalda) y Mihailo Andric (molestias en el tobillo), cuya presencia es fundamental para castigar la defensa blanca.

El acierto exterior y la solidez en la pintura serán vitales. Luis Casimiro está pendiente de la evolución de sus dos mejores tiradores, (sobrecarga en la espalda) y (molestias en el tobillo), cuya presencia es fundamental para castigar la defensa blanca. El rodillo blanco: El Real Madrid, bajo la batuta de Sergio Scariolo, promedia 91,44 puntos por encuentro. Su único tropiezo reciente fue ante el Barça, demostrando una fiabilidad que obligará al Breogán a realizar un partido perfecto en defensa.

Horario: ¿A qué hora ver el Río Breogán – Real Madrid?

El encuentro, correspondiente a la Jornada 17 de la Liga Endesa, se disputará en el horario central del sábado:

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Pazo Provincial de los Deportes (Lugo).

Pazo Provincial de los Deportes (Lugo). Árbitros: Martín Caballero, Alberto Sánchez y Raúl Zamorano.

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Los aficionados podrán seguir el choque en exclusiva a través de la plataforma de streaming deportivo: