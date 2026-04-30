La jornada del jueves, 30 de abril de 2026 mantiene un servicio intenso de ferries en el Estrecho entre Ceuta y Algeciras, con salidas a lo largo de toda la mañana, tarde y noche. En esta ruta operan Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas, con travesías que oscilan entre 60 minutos (Fast Ferry) y 90 minutos (Ferry).

Si vas a viajar hoy, conviene planificar con antelación: hay múltiples opciones a distintas horas, pero siempre es recomendable prever tiempos en el puerto y posibles incidencias operativas ligadas a la navegación.

Ruta Ceuta – Algeciras

Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras comienzan a las 06:00 y se prolongan hasta las 23:00, con buques Fast Ferry y Ferry y una duración entre 60 y 90 minutos.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En el sentido contrario, las salidas desde Algeciras hacia Ceuta comienzan a las 06:30 y terminan a las 23:30, con duración prevista entre 60 y 90 minutos según el tipo de embarcación.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Para evitar contratiempos, preséntate en el puerto con al menos 45 minutos de antelación y ten en cuenta la duración de cada servicio (Fast Ferry 60 min y Ferry 90 min). Asimismo, confirma el horario con la compañía y revisa las condiciones meteorológicas en el Estrecho.

No olvides llevar la documentación necesaria para tu trayecto y asegúrate de que llevas todo listo antes de embarcar, especialmente en horarios de mayor demanda.