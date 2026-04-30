El servicio de guardia farmacéutica garantiza la atención a los vecinos cuando el resto de farmacias permanece cerrado. Para este jueves, 30 de abril de 2026, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado el listado de centros de guardia y sus horarios, con la información más útil para localizar la farmacia que corresponda según tu zona.
A continuación puedes consultar las farmacias de guardia en Ceuta divididas por áreas: zona centro, campo exterior y el turno nocturno. Recuerda revisar el horario para acudir con antelación si necesitas medicación en la franja de apertura correspondiente.
Zona Centro
- Nieto (Centro ciudad) — Dirección: c/. Real, nº 39 — Teléfono: 856 20 85 17
Horario: 09:00 a 23:00 (diurna centro ciudad).
Campo Exterior
- Lobato (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: Avda. Ejército Español, nº 10 — Teléfono: 956 50 30 54
Horario: 09:00 a 23:00 (diurna campo exterior).
Turno noche
- Puya, C.B. (Campo Exterior (Barriadas)) — Dirección: c/. Teniente Coronel Gautier, nº 10 (San José) — Teléfono: 956 50 04 20
Horario: 23:00 a 09:00 (del día siguiente) (nocturna).
Recomendación práctica: si vas a necesitar una medicación durante el turno nocturno o en los horarios de guardia, acude con la receta médica (cuando sea necesaria) para agilizar la dispensación y evitar esperas. En caso de duda, puedes usar el teléfono indicado para consultar disponibilidad antes de desplazarte.