El reconocido bailaor Antonio Canales volverá a la casa de Guadalix de la Sierra este domingo 25 de enero. Tras su salida de urgencia por el repentino fallecimiento de su hermano pequeño, Francisco Javier, Mediaset ha confirmado que el artista se reincorpora como concursante de pleno derecho para retomar su participación junto a su pareja de concurso, Raquel Salazar.

Tras unos días de profunda tristeza, Antonio Canales ha decidido retomar su aventura en GH Dúo 4. El bailaor tuvo que abandonar el programa el pasado martes 20 de enero debido a la muerte de su hermano menor, Francisco Javier Gómez de los Reyes, quien falleció en su domicilio de Sevilla.

La noticia de su regreso se ha hecho oficial a través de los canales oficiales del programa. Canales volverá a cruzar el umbral de la casa durante la gala de ‘GH Dúo: Cuentas pendientes’, que se emite este domingo y que contará con la conducción de Ion Aramendi.

Un regreso marcado por el apoyo de sus compañeros

La salida de Canales dejó un gran vacío en la casa de Tres Cantos. Sus compañeros de concurso, que en un principio desconocían el motivo exacto de su marcha, se mostraron visiblemente afectados al recibir un mensaje del artista en el que les prometía explicarles lo sucedido «muy pronto» y les confesaba cuánto los echaba de menos.

• Reincorporación oficial: Canales vuelve como concursante de pleno derecho, lo que significa que mantiene sus opciones de llegar a la final junto a Raquel Salazar, con quien formaba tándem desde el inicio de la edición el pasado 8 de enero.

• Gesto de Mediaset: El grupo de comunicación mantuvo las puertas abiertas desde el primer momento, lanzando mensajes de ánimo y facilitando su salida inmediata para que pudiera estar junto a su familia en estos momentos tan difíciles.

Francisco Javier: Una familia unida en el duelo

El hermano pequeño del bailaor era una figura muy querida dentro del entorno familiar de los Gómez de los Reyes. Fue su otro hermano, Óscar Canales, quien a través de un comunicado aclaró las causas del fallecimiento para desmentir algunos bulos surgidos en redes sociales (que vinculaban erróneamente el suceso con el accidente ferroviario de Adamuz). La familia ha agradecido las innumerables muestras de cariño recibidas por parte del mundo del flamenco y de los seguidores del programa.

Horario y dónde ver el regreso de Canales

Los seguidores del formato podrán ver en directo el reencuentro de Antonio con sus compañeros en la noche del domingo:

• Fecha: Domingo, 25 de enero de 2026.

• Programa: GH Dúo: Cuentas pendientes.

• Canal: Telecinco.

• Hora: A partir de las 22:00 horas.