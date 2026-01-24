El Ramón Sánchez-Pizjuán se prepara para una jornada de alta tensión este sábado. Mientras el Sevilla de Matías Almeyda busca alejarse del descenso en medio de un clima social convulso, el Athletic Club llega tras su éxito europeo con la necesidad de romper su mala racha liguera.

El partido de la Jornada 21 de LaLiga EA Sports entre el Sevilla FC y el Athletic Club se disputa este sábado 24 de enero de 2026. El encuentro llega en un momento crítico para los locales, que regresan a casa tras salvar un punto agónico en Elche gracias a un doblete de Akor Adams.

El Pizjuán, un polvorín deportivo y social

La situación en Nervión es delicada. El Sevilla ha convertido su estadio en un escenario de dudas tras encadenar derrotas ante Levante y Celta sin lograr anotar ni un solo gol. A la crisis de resultados se suma la institucional: el grupo Biris Norte ha convocado una manifestación en la previa del choque para protestar contra la gestión de la directiva, lo que augura un recibimiento complicado para el equipo.

Por su parte, el Athletic Club de Ernesto Valverde llega con la euforia de haber vencido a la Atalanta en la Champions League. Sin embargo, en el campeonato doméstico los «leones» suman cuatro jornadas sin ganar, lo que les ha alejado a seis puntos de la séptima plaza.

Antecedentes recientes

Partido de ida: Fue el debut de Almeyda. El Athletic ganó 3-2 en un duelo vibrante donde Robert Navarro sentenció en el minuto 81.

Fue el debut de Almeyda. El Athletic ganó en un duelo vibrante donde Robert Navarro sentenció en el minuto 81. Pasada temporada: El conjunto vasco asaltó el Pizjuán con un 0-1 (gol de Yeray), resultado que inició el declive de la etapa de García Pimienta.

Horario: ¿A qué hora ver el Sevilla – Athletic?

El partido se jugará en el horario de tarde del sábado, cerrando la jornada vespertina antes del último turno:

Hora: 18:30 horas (CET).

18:30 horas (CET). Lugar: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

La cobertura televisiva para España estará disponible a través de las siguientes plataformas: