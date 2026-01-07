El Eurojackpot, la lotería europea que une a 16 naciones, ha celebrado su primer sorteo de los martes de este 2026. Coincidiendo con el día de Reyes, el sorteo realizado en Finlandia ha puesto en juego su bote millonario, que parte siempre de un mínimo garantizado de 10 millones de euros.

Combinación ganadora del Eurojackpot (Martes 6 de enero)

Los cinco números y los dos soles que han dictado la suerte en esta jornada festiva son:

• Números: 21, 23, 30, 33 y 38

• Soles: 08 y 12

Un sorteo con sello europeo

A diferencia de otras loterías, el Eurojackpot nació en 2011 con el objetivo de ofrecer mayores probabilidades de ganar y premios que pueden alcanzar un tope máximo de 120 millones de euros. En España, este sorteo es comercializado por la ONCE, manteniendo el precio por apuesta sencilla en 2 euros.

El sistema de juego se basa en una doble extracción: una matriz principal de 50 números y una secundaria de 10 (los soles), lo que permite hasta 12 categorías diferentes de premios.

Este contenido tiene carácter estrictamente informativo. Los resultados han sido obtenidos de los datos provisionales del sorteo. No nos hacemos responsables de posibles errores u omisiones. La única lista oficial y vinculante para los boletos adquiridos en España es la que proporciona la ONCE. Se recomienda verificar siempre el boleto en un punto de venta autorizado.