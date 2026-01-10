El Estadio de Mestalla se viste de gala este sábado, 10 de enero de 2026, para recibir el primer partido del año en casa del Valencia CF. Los de Carlos Corberán, actualmente en zona de descenso, se enfrentan al Elche CF en un derbi autonómico vital para cerrar la primera vuelta de LaLiga EA Sports con un cambio de dinámica que les permita soñar con la remontada.

Detalles del partido: Valencia CF vs. Elche CF

El Valencia llega con la urgencia de sumar tres puntos tras el tropiezo en Balaídos. Sin embargo, Mestalla está siendo su refugio: si puntúan este sábado, Corberán igualará su mejor racha como local (cinco partidos invicto). Por su parte, el Elche visita un feudo donde históricamente le ha costado puntuar, con una única victoria que data de 1965.

Dónde ver el partido hoy en TV y online

Para seguir este emocionante duelo regional, estas son las plataformas disponibles en España:

Televisión: El encuentro se retransmitirá en directo a través del canal DAZN LaLiga (disponible en el dial 55 de Movistar y en Orange TV).

El encuentro se retransmitirá en directo a través del canal (disponible en el dial 55 de Movistar y en Orange TV). Online / Streaming: Se podrá ver a través de la propia App de DAZN y en las plataformas online de los operadores que incluyen dicho canal.

Se podrá ver a través de la propia y en las plataformas online de los operadores que incluyen dicho canal. Locales públicos: El partido también estará disponible en LaLiga TV Bar.

