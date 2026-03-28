Los consumidores españoles pueden respirar tranquilos este sábado 28 de marzo, ya que el precio medio de la electricidad se sitúa en 0,0893 €/kWh, una tarifa especialmente competitiva que invita a aprovechar la jornada para el consumo doméstico. Con el semáforo de Selectra en verde, esta jornada se presenta como una de las más favorables para reducir el importe de la factura eléctrica.

La evolución del precio durante las 24 horas del día muestra una distribución equilibrada, con diferencias moderadas entre las horas más caras y más baratas que permitirán a los hogares optimizar sus hábitos de consumo sin grandes restricciones horarias.

Las mejores horas para ahorrar en la factura

Para maximizar el ahorro, los consumidores deben concentrar su consumo entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el precio alcanza su mínimo diario de 0,0818 €/kWh. Esta franja vespertina se convierte en la ventana perfecta para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como la lavadora, el lavavajillas o el horno.

Por el contrario, conviene evitar el consumo intensivo entre las 5:00 y las 6:00 de la madrugada, momento en el que la tarifa alcanza su pico máximo de 0,0984 €/kWh. La diferencia de 0,0166 €/kWh entre la hora más cara y la más barata representa un margen de ahorro significativo para los hogares que adapten sus rutinas.

Evolución del precio por tramos horarios

Durante la madrugada, el precio se mantiene en niveles moderados, con valores que oscilan entre 0,0917 y 0,0984 €/kWh, registrando el pico máximo del día en las primeras horas. La mañana trae una notable bajada, especialmente visible entre las 7:00 y las 12:00, con precios que rondan los 0,085 €/kWh, convirtiéndose en un buen momento para el consumo doméstico.

La tarde mantiene la tendencia favorable hasta las primeras horas, aunque experimenta una ligera subida entre las 15:00 y las 18:00, con valores que alcanzan los 0,0924 €/kWh. Finalmente, la noche ofrece el mejor precio del día en su inicio, para después estabilizarse en torno a los 0,085 €/kWh hasta el final de la jornada.

Precio de la luz por horas