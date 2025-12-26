Tras una Navidad marcada por la inestabilidad, el día de San Esteban se presenta en la ciudad autónoma con un panorama meteorológico complejo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada de hoy viernes estará protagonizada por la nubosidad persistente y el riesgo de tormentas, especialmente durante la primera mitad del día.

Evolución del tiempo para hoy

Si tiene previsto salir o realizar actividades al aire libre, esta es la previsión detallada por franjas horarias:

• Madrugada y Mañana: El día ha comenzado con cielos cubiertos, lluvia escasa y actividad eléctrica. Alrededor de las 05:00 horas, se han registrado lloviznas débiles (unos 2 litros por metro cuadrado). A partir de las 06:00, la nubosidad se ha intensificado.

• Tarde: Se mantendrán cielos muy nubosos hasta las 18:00 horas. No obstante, a partir de esa hora se espera que el panorama evolucione hacia una menor nubosidad, abriéndose algunos claros.

• Precipitaciones: Aunque las lluvias más probables se concentran en la mañana, existe riesgo de tormentas puntuales tanto en la franja matinal como en la vespertina.

Temperaturas y Viento:

• Máxima: 15 grados (prevista para las 16:00), aunque la sensación térmica podría alcanzar los 16 grados.

• Mínima: 11 grados (registrada en torno a las 09:00).

• Viento: Soplarán vientos flojos predominantes de dirección oeste, lo que mantendrá el ambiente húmedo característico en el Estrecho.

Impacto en la agenda local

Esta previsión de inestabilidad y riesgo de tormentas ya ha tenido consecuencias en la programación navideña. Como se anunció previamente, el espectáculo de drones que estaba programado para hoy viernes y mañana sábado ha tenido que ser aplazado por seguridad debido a las condiciones de viento y lluvia.

Recomendación: A pesar de que los vientos son flojos, la inestabilidad en el Estrecho puede afectar a la rotación de los ferris. Se aconseja consultar con las navieras si tiene previsto viajar hoy.