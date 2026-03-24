El precio de la luz hoy, 24 de marzo de 2026, presenta un escenario de contrastes marcados con una media diaria de 15,39 céntimos por kWh. La jornada se caracteriza por una franja vespertina especialmente ventajosa que contrasta con los elevados costes de las horas nocturnas, cuando el precio se dispara hasta niveles críticos.
El semáforo energético marca color rojo para esta jornada, lo que indica que los consumidores deben planificar cuidadosamente sus hábitos de consumo. La diferencia entre las horas más baratas y más caras supera los 26 céntimos, una brecha considerable que puede impactar significativamente en la factura eléctrica mensual.
Las mejores horas para ahorrar en la factura de la luz
La hora más económica del día se registra en la franja de 14:00 a 16:00 horas, con un precio de tan solo 7,03 céntimos por kWh. Este momento resulta ideal para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como la lavadora, el lavavajillas o el horno.
Por el contrario, la hora más cara se produce entre las 20:00 y 21:00 horas, alcanzando los 33,15 céntimos por kWh. Esta franja coincide con el horario de mayor demanda doméstica, cuando las familias regresan del trabajo y aumenta el consumo simultáneo de electrodomésticos.
La franja más económica se extiende principalmente durante las horas centrales de la tarde, donde los precios rondan los 7 céntimos por kWh, ofreciendo una ventana de oportunidad excepcional para el ahorro energético.
Evolución del precio por tramos horarios
Durante la madrugada, los precios se mantienen relativamente estables entre los 11 y 12 céntimos, proporcionando una alternativa razonable para quienes pueden programar sus electrodomésticos en horario nocturno.
Las primeras horas de la mañana muestran una escalada progresiva, con el pico matutino registrándose entre las 7:00 y 8:00 horas (18,49 céntimos), coincidiendo con el despertar de la actividad laboral y doméstica.
La tarde presenta el comportamiento más favorable, con una caída drástica que alcanza su punto más bajo en las horas centrales. Este valle eléctrico se prolonga aproximadamente hasta las 17:00 horas, cuando comienza una nueva escalada.
El tramo nocturno registra los precios más elevados de toda la jornada, especialmente entre las 18:00 y 22:00 horas, cuando el coste supera los 20 céntimos y llega a triplicar el precio de las horas más económicas.
Precio de la luz por horas para hoy, 24 de marzo
- 00:00 – 01:00: 12,12 céntimos/kWh
- 01:00 – 02:00: 11,29 céntimos/kWh
- 02:00 – 03:00: 11,06 céntimos/kWh
- 03:00 – 04:00: 11,32 céntimos/kWh
- 04:00 – 05:00: 11,26 céntimos/kWh
- 05:00 – 06:00: 12,62 céntimos/kWh
- 06:00 – 07:00: 16,86 céntimos/kWh
- 07:00 – 08:00: 18,49 céntimos/kWh
- 08:00 – 09:00: 12,96 céntimos/kWh
- 09:00 – 10:00: 7,92 céntimos/kWh
- 10:00 – 11:00: 13,83 céntimos/kWh
- 11:00 – 12:00: 13,87 céntimos/kWh
- 12:00 – 13:00: 14,01 céntimos/kWh
- 13:00 – 14:00: 13,90 céntimos/kWh
- 14:00 – 15:00: 7,03 céntimos/kWh
- 15:00 – 16:00: 7,03 céntimos/kWh
- 16:00 – 17:00: 7,10 céntimos/kWh
- 17:00 – 18:00: 10,38 céntimos/kWh
- 18:00 – 19:00: 23,93 céntimos/kWh
- 19:00 – 20:00: 30,96 céntimos/kWh
- 20:00 – 21:00: 33,15 céntimos/kWh
- 21:00 – 22:00: 31,56 céntimos/kWh
- 22:00 – 23:00: 20,56 céntimos/kWh
- 23:00 – 24:00: 16,09 céntimos/kWh