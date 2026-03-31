La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en la ciudad autónoma, con termómetros que alcanzarán los 21 grados y vientos flojos de levante.

La ciudad de Ceuta afronta este martes, 31 de marzo, una jornada de marcado carácter primaveral. Según el pronóstico detallado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cielos permanecerán completamente despejados durante las próximas horas, consolidando una tendencia de estabilidad que se extenderá durante gran parte de la semana.

En lo que respecta a los valores térmicos, se espera un ascenso de las temperaturas máximas, que llegarán a situarse en los 21 grados en torno a las 18:00 horas. Por su parte, las mínimas no experimentarán grandes variaciones, manteniéndose en los 13 grados, si bien la sensación térmica mínima podría descender hasta los 12 grados en los momentos más frescos del día. El régimen de vientos será de componente este, soplando con intensidad floja.

Previsión para los próximos días

De cara a la jornada de mañana miércoles, la meteorología seguirá una línea continuista con cielos que presentarán pocas nubes. Las temperaturas máximas apenas sufrirán modificaciones en la ciudad, mientras que las mínimas se estabilizarán de nuevo en los 13 grados, con una sensación térmica máxima que podría alcanzar los 18 grados. Los vientos predominarán nuevamente del este con carácter flojo.

Para el jueves, la situación anticiclónica se reforzará, descartándose cualquier tipo de precipitación ante un panorama poco nuboso. La temperatura máxima experimentará un nuevo incremento hasta alcanzar los 22 grados, sin cambios significativos en las mínimas, bajo la influencia de ligeras brisas de dirección oeste.

Tendencia para el fin de semana

Las previsiones de la AEMET para el próximo fin de semana apuntan a una hegemonía de los cielos despejados tanto el sábado como el domingo. El inicio de este periodo vendrá acompañado de una ligera bajada en las máximas, que se situarán en los 18 grados, mientras que las mínimas ascenderán levemente hasta los 14 grados. El domingo se mantendrán valores similares bajo la influencia de un viento flojo de dirección este.

Situación meteorológica en municipios cercanos

La estabilidad es la tónica general en el entorno geográfico próximo. En Estepona se esperan cielos despejados durante todo el martes, con una oscilación térmica entre los 9 y los 24 grados. Por su parte, en Benalmádena el tiempo vendrá marcado igualmente por la ausencia de nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 22 grados de máxima.