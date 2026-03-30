Este martes 31 de marzo nos encontramos en plena Cuaresma, un tiempo privilegiado de preparación hacia la Pascua que nos invita a la conversión y el encuentro con Cristo. En este día, la Iglesia católica conmemora especialmente a San Benjamín, un diácono persa del siglo V cuya historia nos recuerda el precio que muchos cristianos han pagado por defender su fe y la libertad de conciencia.

La figura de San Benjamín cobra especial relevancia en nuestro tiempo, cuando la libertad religiosa sigue siendo un derecho fundamental amenazado en diversas partes del mundo. Su testimonio nos habla de coherencia, valentía y fidelidad a los principios evangélicos, incluso ante las consecuencias más extremas.

San Benjamín, diácono y mártir

San Benjamín vivió en el Imperio Persa durante el reinado de Bahram V (421-438), en una época marcada por las tensiones religiosas y las persecuciones contra los cristianos. Como diácono, desempeñaba un papel fundamental en la comunidad cristiana, sirviendo tanto en la liturgia como en la atención a los necesitados, siguiendo el ejemplo de los primeros diáconos de la Iglesia primitiva.

La persecución contra los cristianos en Persia se intensificó debido a las tensiones políticas con el Imperio Romano de Oriente, oficialmente cristiano. Los cristianos persas eran vistos con desconfianza, considerados como potenciales aliados del enemigo. En este contexto hostil, Benjamín fue arrestado y encarcelado por predicar abiertamente el Evangelio y mantener viva la fe de la comunidad cristiana.

El momento decisivo llegó cuando, tras un acuerdo diplomático entre ambos imperios, se ordenó la liberación de los prisioneros cristianos. Benjamín fue puesto en libertad, pero con una condición tajante: no podía volver a predicar ni hacer proselitismo. Sin embargo, el diácono consideró que callar el Evangelio equivalía a traicionar su vocación y su fe. «¿Cómo podré presentarme ante Dios si callo su palabra por miedo?», habría respondido según las fuentes hagiográficas.

Su decisión de continuar predicando le costó la vida. Fue nuevamente arrestado y sometido a terribles tormentos antes de morir mártir hacia el año 424. Su muerte no fue solo el fin de una vida, sino el testimonio supremo de que existen valores por los que vale la pena morir. San Benjamín se convirtió así en símbolo de la libertad de conciencia y del derecho a proclamar la propia fe.

Otros santos y beatos del día

Junto a San Benjamín, la Iglesia recuerda en esta jornada a otros testigos de la fe que enriquecen el santoral del 31 de marzo:

Santa Balbina , virgen y mártir romana del siglo II, hija del también santo Quirino, quien según la tradición fue convertida al cristianismo por el papa San Alejandro I y sufrió el martirio durante las persecuciones imperiales.

, virgen y mártir romana del siglo II, hija del también santo Quirino, quien según la tradición fue convertida al cristianismo por el papa San Alejandro I y sufrió el martirio durante las persecuciones imperiales. San Acacio , obispo de Melitene en Armenia, quien destacó por su defensa de la ortodoxia y su labor pastoral en una región fronteriza entre diversos imperios y culturas cristianas.

, obispo de Melitene en Armenia, quien destacó por su defensa de la ortodoxia y su labor pastoral en una región fronteriza entre diversos imperios y culturas cristianas. San Guido de Pomposa, abad benedictino del siglo XI, reformador monástico que contribuyó significativamente al renacimiento espiritual de su tiempo y a la renovación de la vida religiosa.

El testimonio de la coherencia

El santoral de este martes nos presenta figuras que, desde diferentes épocas y circunstancias, compartieron una característica común: la coherencia entre sus convicciones y sus actos. San Benjamín especialmente nos recuerda que la libertad auténtica no consiste en hacer lo que nos place, sino en poder elegir el bien, incluso cuando esa elección conlleve un precio elevado.

En nuestro contexto actual, donde a menudo se confunde la tolerancia con la indiferencia y el respeto con el silencio, estos santos nos invitan a reflexionar sobre el valor del testimonio cristiano. No se trata de imponer, sino de proponer; no de agredir, sino de anunciar con valentía y caridad la Buena Nueva que ha transformado nuestras vidas.