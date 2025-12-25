Hoy, jueves 25 de diciembre, la ciudad autónoma celebra el día de Navidad bajo una climatología cambiante. Tal y como adelantó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada estará marcada por una transición de cielos despejados a intervalos nubosos que podrían dejar algunas precipitaciones débiles.

Previsión para hoy, 25 de diciembre

Si tienes planes para este día de Navidad, así evolucionará el tiempo en las próximas horas:

• Mañana y Tarde: Tras una madrugada tranquila, la nubosidad ha ido en aumento desde las 06:00 horas. Hasta las 18:00 horas, se esperan intervalos nubosos que podrían descargar lluvias escasas y ocasionales.

• Tormentas: Aunque la probabilidad es baja, no se descarta la aparición de algún foco tormentoso puntual tanto por la mañana como a primera hora de la tarde.

• Noche: A partir de las 18:00, la lluvia remitirá y la nubosidad tenderá a disminuir, dejando una noche de Navidad más estable.

Temperaturas y Viento:

• Los termómetros alcanzarán una máxima de 15 grados (prevista para las 16:00) y una mínima de 11 grados.

• Soplarán vientos flojos de dirección oeste, lo que mantendrá la sensación de frescor húmedo típica del Estrecho.

Avance: Mal tiempo para el fin de semana (26 y 27 de diciembre)

La inestabilidad no termina hoy. De hecho, la ciudad ha tenido que aplazar el espectáculo de drones previsto para mañana viernes 26 y el sábado 27 debido a las malas condiciones meteorológicas que se avecinan.

• Viernes 26: Se espera un empeoramiento con cielos muy nubosos y tormentas desde la madrugada hasta el mediodía. Aunque las tormentas podrían cesar a partir de las 12:00, las nubes persistirán durante todo el día.

• Temperaturas: Se mantendrán sin grandes cambios, con valores entre los 11°C y los 15°C.

Aviso: Debido a la previsión de lluvia y viento fuerte para mañana viernes, se recomienda precaución en los desplazamientos marítimos y estar atentos a posibles cambios en los horarios de las navieras.