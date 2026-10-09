Una masa de aire polar ha irrumpido en España, provocando un notable descenso de las temperaturas en diversas regiones del país. Las madrugadas se presentan especialmente frías en algunas capitales del interior, donde los termómetros pueden bajar hasta los 3 grados. Sin embargo, el sur peninsular mantiene un ambiente casi veraniego, con máximas que superan los 30 grados durante las horas centrales del día.

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Este descenso térmico será transitorio, ya que se espera una recuperación de las temperaturas durante el fin de semana. A partir del lunes, una masa de aire cálido elevará los termómetros, alcanzando valores superiores a los habituales para mediados de octubre.

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Previsiones de la AEMET y alertas meteorológicas

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la inestabilidad se concentrará este viernes en el sur y el Mediterráneo, con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes en Ceuta y puntos del litoral sudeste. Las lluvias de los últimos días comienzan a remitir, aunque la AEMET mantiene avisos amarillos y naranjas en varios puntos del país, principalmente por el fuerte oleaje, el viento y las precipitaciones acompañadas de tormentas.

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La situación más adversa se concentra en el litoral de Girona, donde se ha activado el aviso naranja por fenómenos costeros en zonas del Ampurdán. Allí se esperan vientos del norte y noroeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora y olas de entre tres y cuatro metros. En Menorca, también bajo aviso naranja, las olas podrán alcanzar los cuatro o cinco metros, con viento del norte de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Además, el litoral sur de Girona y distintos puntos de Mallorca mantienen avisos amarillos por viento y oleaje, con olas de entre tres y cuatro metros y rachas que podrán alcanzar los 50-60 kilómetros por hora. Ceuta y Lanzarote están en aviso amarillo por lluvias y tormentas, con precipitaciones que pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Impacto del frío en el interior y calor en el sur

El descenso de las temperaturas se dejará notar especialmente a primera hora de este viernes, con mínimas que caerán hasta los 3 grados en Ávila, los 4 en Segovia y los 5 en Burgos, León, Salamanca y Huesca. También hará frío en Palencia, Soria y Teruel, donde los termómetros rondarán los 6 grados.

En cambio, el sur peninsular mantendrá temperaturas más elevadas durante las horas centrales del día. Sevilla y Huelva alcanzarán los 31 grados, mientras que Cádiz y Córdoba llegarán a los 28 y Granada, Málaga y Almería marcarán unos 27 grados. En Madrid, las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 20 de máxima. Valladolid registrará 7 grados al amanecer y alcanzará los 19 durante la tarde.

El descenso de las temperaturas de estos días durará poco. Los termómetros comenzarán a subir durante el fin de semana y el ascenso se intensificará a partir del domingo, con la llegada de una masa de aire cálido que se extenderá por buena parte de España. Según las previsiones del portal meteorológico Meteored, una dorsal anticiclónica favorecerá un ambiente más cálido de lo habitual para mediados de octubre entre el lunes y el jueves de la próxima semana.

Badajoz, Córdoba, Huelva, Ourense y Sevilla podrían registrar máximas de 30 grados o más, con valores que localmente superarían los 32. En Cáceres, Cádiz, Murcia y Zaragoza se rondarán los 28 grados, mientras que Madrid podría alcanzar los 25. También subirán las temperaturas nocturnas: las mínimas difícilmente bajarán de los 10 grados en las capitales del interior.