Miércoles 5 de agosto de 2026. Según los XML municipales públicos de AEMET, Bilbao registra 26°C y 100% de probabilidad de lluvia; Madrid alcanza 35°C y Ceuta marca 28°C.

El patrón general combina calor en el interior y notables inestabilidades en el noroeste. En el resto del país predominan intervalos de nubes y claros; las lluvias quedan concentradas en áreas concretas.

Norte peninsular

El contraste es claro en el norte. Bilbao presenta 26°C de máxima y 19°C de mínima, cielo cubierto con lluvia, viento C 0 km/h y 100% de probabilidad de lluvia, según los datos oficiales.

En Coruña, A la máxima será de 24°C y la mínima de 17°C, con intervalos nubosos, viento del NO 15 km/h y 20% de probabilidad de lluvia.

Centro peninsular

El interior se mantiene caluroso. Madrid anota 35°C de máxima y 23°C de mínima, con tiempo despejado y viento del S 10 km/h (0% de probabilidad de lluvia).

En Zaragoza la máxima llega a 37°C y la mínima a 22°C, con cielo poco nuboso, viento del O 5 km/h y 5% de probabilidad de lluvia.

Sur peninsular

El sur mantiene carácter veraniego y seco. Ceuta registra 28°C de máxima y 22°C de mínima, cielo despejado, viento del O 25 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

En Sevilla la máxima alcanza 36°C y la mínima 22°C, con cielo despejado, viento del SO 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Mediterráneo

Barcelona prevé 33°C de máxima y 24°C de mínima, cielo despejado y viento del S 15 km/h (0% de probabilidad de lluvia).

En València la máxima será de 32°C y la mínima de 24°C, con nuboso, viento del E 10 km/h y 15% de probabilidad de lluvia, lo que podría dejar nubes más persistentes sin garantías de precipitación.

Islas Baleares

En Palma se esperan 34°C de máxima y 25°C de mínima, con intervalos nubosos y lluvia escasa, viento del SO 20 km/h y 65% de probabilidad de lluvia, el dato más relevante para Baleares.

La previsión apunta a chubascos intermitentes y alternancia de claros y nubes.

Islas Canarias

En Las Palmas de Gran Canaria la máxima será de 27°C y la mínima de 24°C, con cielo muy nuboso, viento del N 30 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

La combinación de nubosidad y brisa dará una sensación térmica más fresca que en el interior peninsular.

Recomendaciones

Si te desplazas por el interior ( Madrid 35°C , Zaragoza 37°C ), hidrátate y evita la actividad intensa en las horas centrales.

, ), hidrátate y evita la actividad intensa en las horas centrales. En el norte, donde hay lluvia ( Bilbao 100% ), lleva paraguas o impermeable y revisa la evolución antes de salir.

), lleva paraguas o impermeable y revisa la evolución antes de salir. En Baleares (Palma 65%), prevé cambios rápidos de tiempo y adapta el itinerario ante chubascos.

En conjunto, el miércoles 5 de agosto de 2026 será mayoritariamente seco en gran parte de España, con precipitación concentrada en el norte y riesgo relevante en Palma. Para seguimiento en tiempo real consulta los datos oficiales de AEMET.