El periodista mallorquín Àngel Aguiló Palou ha provocado una intensa controversia en las redes sociales después de publicar un vídeo en el que critica a determinados turistas procedentes de Madrid y les recomienda que no viajen a Mallorca durante el verano.

En la grabación, Aguiló utiliza expresiones como “invasores”, “cayetanos” e “insoportables” para referirse a una parte de los visitantes madrileños. También asegura que la isla se encuentra saturada durante agosto y concluye su intervención afirmando: “No vengáis porque caéis mal y porque no necesitamos a más gente”.

El mensaje ha generado numerosas respuestas, tanto de usuarios que rechazan el tono empleado como de residentes de Mallorca que aseguran que sus palabras no representan al conjunto de la población de la isla.

Críticas a los hábitos de algunos turistas

Durante el vídeo, el periodista sostiene que cada mes de agosto determinados visitantes procedentes de Madrid contribuyen a saturar las costas españolas y generan malestar entre la población local.

Aguiló aclara que puede haber “madrileños normales”, pero concentra sus críticas en quienes identifica como “la cayetanada”, un término despectivo utilizado habitualmente para referirse a personas de clase acomodada o con determinados comportamientos sociales.

Entre otras recomendaciones, pide a los turistas que saluden al entrar en bares, restaurantes o comercios, que eviten hablar a gritos y que no actúen como si fueran residentes por llevar años veraneando en la isla.

También critica que algunos visitantes comparen continuamente Mallorca con Madrid y les reclama un esfuerzo para pronunciar correctamente los nombres de los lugares y de sus habitantes.

El vídeo genera una oleada de respuestas

Las palabras del periodista han provocado una amplia reacción en las redes sociales. Numerosos usuarios han acusado a Aguiló de generalizar y de promover rechazo hacia los madrileños.

Algunos internautas también han recuperado imágenes de sus viajes por diferentes países para señalar lo que consideran una contradicción entre su condición de turista y las críticas dirigidas a quienes visitan Mallorca.

Otros usuarios han recurrido a memes e ironías para cuestionar el mensaje. Entre las respuestas más repetidas aparecen reivindicaciones del derecho de cualquier ciudadano español a desplazarse libremente por el territorio nacional.

“Soy español e iré a donde me plazca de España”, escribió uno de los usuarios que respondió a la publicación.

Periodistas y comentaristas cuestionan sus palabras

El escritor y periodista Alberto Olmos comparó el discurso con otros mensajes de rechazo hacia colectivos migrantes y planteó qué ocurriría si se sustituyeran las referencias a madrileños por alusiones a inmigrantes.

Por su parte, Juan Soto Ivars defendió el carácter abierto de Madrid y destacó que buena parte de su población procede de otras regiones. A su juicio, esa diversidad explica que no sean habituales discursos similares contra quienes llegan desde fuera.

Las intervenciones han ampliado el debate más allá del turismo y han abierto una discusión sobre los límites entre la crítica a la saturación turística y la estigmatización de los visitantes según su lugar de procedencia.

Mallorquines se distancian del mensaje

Varios residentes de Mallorca han respondido al vídeo para subrayar que las declaraciones de Aguiló no representan a la mayoría de la población.

Algunos defendieron que los mallorquines suelen recibir con amabilidad a turistas y residentes llegados desde otras comunidades, incluidos los madrileños.

También hubo quienes reconocieron los problemas derivados de la masificación turística, pero rechazaron que estos puedan atribuirse de manera generalizada a los visitantes de una región concreta.

La polémica se produce en un momento de creciente debate en Baleares sobre la presión turística, el acceso a la vivienda y la saturación de determinados espacios durante los meses de verano.