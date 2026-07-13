La llegada de una depresión aislada en niveles altos provocará un acusado cambio de tendencia meteorológica a partir de las 15:00 horas, afectando con especial fuerza al norte peninsular y al interior de la mitad oriental con precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

La estabilidad atmosférica y las altas temperaturas registradas durante los últimos días en la Península Ibérica darán paso, a partir de la tarde de este lunes, a un cambio radical en la situación meteorológica. Según los datos difundidos por los expertos de Meteored, una importante Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) se encuentra localizada al oeste peninsular, con su centro depresionario desplazándose hacia el oeste de Galicia en el transcurso de la jornada. Este fenómeno meteorológico avanza acompañado de una notable carga de aire frío, con registros de entre -16 y -18 ºC a unos 5500 metros de altura, situando a la Península en su flanco delantero, la región idónea para la formación de las tormentas más severas. El joven aficionado a la meteorología Jorge Rey ha advertido asimismo a través de sus canales de la llegada inminente de este frente adverso, señalando la contundencia con la que irrumpirán las precipitaciones vespertinas.

El marcado contraste térmico entre la masa de aire frío asociada a la DANA y las elevadas temperaturas que se registran en la superficie terrestre desencadenará intensos movimientos verticales de aire en la troposfera. Como consecuencia directa de esta inestabilidad, se prevén chubascos y tormentas vespertinos localmente muy fuertes, que llevarán aparejados fenómenos meteorológicos adversos tales como granizo y rachas de viento de gran intensidad. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha procedido a activar los avisos meteorológicos en un total de ocho comunidades autónomas a partir de las 15:00 horas y hasta la medianoche.

Zonas en riesgo y nivel de los avisos meteorológicos

La gravedad del episodio ha obligado a establecer el nivel de aviso naranja en diversas comarcas del norte del país debido al riesgo de tormentas violentas y lluvias torrenciales. La máxima alerta se concentrará en la región gallega de A Mariña, el litoral occidental asturiano, el norte y la Cordillera Cantábrica de Burgos, Bizkaia y Cantabria. En estos puntos geográficos, las observaciones de los avisos detallan expresamente la probabilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes, con acumulaciones de agua que pueden alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.

Por otra parte, se ha dispuesto el aviso amarillo por chubascos intensos, con una previsión de acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, en un amplio sector de la franja norte y del interior. Las áreas afectadas bajo este nivel de alerta incluyen la Llanada alavesa, Bizkaia, Cantabria, el norte de Burgos, la Cordillera Cantábrica en las provincias de Palencia y Burgos, el área suroccidental y el litoral asturiano, así como la provincia de Lugo y el noroeste de A Coruña.

Afectación en la mitad oriental peninsular

El interior de la mitad oriental de la Península también registrará una alta actividad tormentosa con numerosos avisos activados. En la Comunidad Valenciana, el interior de Castellón y el de Valencia permanecerán bajo aviso amarillo, situación que se extiende al sur de Aragón y a La Mancha Albaceteña. En estas regiones se esperan tormentas acompañadas de granizo y lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La complicación meteorológica será superior en la provincia de Cuenca, donde se han elevado a naranja los avisos en la Serranía de Cuenca y en La Mancha conquense. En estas comarcas, las previsiones contemplan precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, una intensidad muy notable que, según los expertos, podría provocar anegamientos en las zonas más hondas, así como crecidas en ríos y barrancos.