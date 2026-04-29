El miércoles, 29 de abril de 2026, la información meteorológica de AEMET apunta a una jornada desigual en España: predominan los cielos cubiertos o muy nubosos con lluvia en varias zonas del interior y del sur, mientras que en el Mediterráneo y en las islas Baleares se esperan intervalos con menor probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas, en general, se mueven en rangos suaves para la estación, con máximas que van de los 18°C a los 27°C en las principales capitales de referencia.

Según los datos municipales públicos extraídos de los XML de AEMET, la probabilidad de lluvia es especialmente alta en el centro peninsular, en el norte con mayor cobertura nubosa y en el sur peninsular, donde la atmósfera se muestra más activa.

Norte peninsular

En el norte, el patrón se inclina hacia la inestabilidad. Bilbao registra máxima de 25°C y mínima de 14°C con muy nuboso con lluvia, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%. La humedad y la nubosidad condicionan el ambiente, con aire relativamente constante en intensidad.

En Coruña, A, la situación es menos uniforme, con máxima de 18°C y mínima de 13°C y intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento NO 15 km/h acompañará un escenario con probabilidad de lluvia 70%, menor que en el resto del litoral norte más afectado, aunque sin perder la posibilidad de precipitaciones.

Centro peninsular

La franja central concentra las lluvias más extendidas. En Madrid se esperan máxima 19°C y mínima 13°C, con muy nuboso con lluvia y viento S 15 km/h. La probabilidad de lluvia alcanza el 100%, por lo que las precipitaciones podrían hacerse notar durante la jornada.

En el mismo ámbito, Zaragoza presenta máxima 27°C y mínima 14°C, con cubierto con lluvia y viento E 5 km/h. La probabilidad de lluvia también es del 100%, lo que sugiere un día marcado por el paso de nubosidad asociada a precipitaciones.

Sur peninsular

En el sur peninsular, la nubosidad se mantiene en primer plano y las precipitaciones son recurrentes. Ceuta combina máxima 19°C y mínima 16°C con cielo cubierto con lluvia, viento S 5 km/h y probabilidad de lluvia 100%. A pesar del viento flojo, el contexto nuboso y la alta probabilidad invitan a planificar la movilidad con precaución.

En Sevilla, el termómetro se sitúa en máxima 25°C y mínima 14°C, con cubierto con lluvia y viento SO 20 km/h. La probabilidad de lluvia vuelve a ser del 100%, y además el viento con intensidad moderada puede acompañar la lluvia, reforzando el carácter húmedo del día.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, la tendencia es más favorable en cuanto a precipitaciones. Barcelona registra máxima 23°C y mínima 18°C con poco nuboso, viento E 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%. Con esos valores, el ambiente se mantiene seco y estable en comparación con otras regiones.

Más al sur, en València la situación también se inclina al buen tiempo: máxima 23°C y mínima 14°C, poco nuboso y viento NE 20 km/h. La probabilidad de lluvia es 5%, lo que sugiere solo una mínima posibilidad de chubascos aislados.

Islas Baleares

En las islas, el panorama es relativamente estable. Para Palma se esperan máxima 27°C y mínima 16°C, con poco nuboso y viento E 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, de modo que la jornada debería discurrir sin precipitaciones significativas.

La combinación de temperaturas suaves y baja nubosidad facilita una sensación térmica agradable, aunque el componente de viento del este puede refrescar en periodos puntuales.

Islas Canarias

El archipiélago canario presenta contrastes dentro de su propia diversidad. En Las Palmas de Gran Canaria se observa máxima 22°C y mínima 18°C, con cielo cubierto con lluvia y viento E 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 100%, lo que indica un día con precipitaciones probables o persistentes.

Con temperaturas de mínimas elevadas para la época, el efecto de la lluvia puede percibirse más como una jornada húmeda y nubosa que como un episodio frío.

Recomendaciones

Si te desplazas por Madrid , Zaragoza , Bilbao , Ceuta o Sevilla , ten en cuenta la probabilidad de lluvia del 100% y lleva protección ante la lluvia.

, , , o , ten en cuenta la y lleva protección ante la lluvia. En áreas con poco nuboso como Barcelona , València y Palma , el tiempo es más estable: aun así, considera el viento (E o NE) al planificar actividades al aire libre.

como , y , el tiempo es más estable: aun así, considera el viento (E o NE) al planificar actividades al aire libre. Para A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria, la lluvia puede aparecer con diferentes intensidades: consulta el estado local si tu ruta depende de visibilidad y pavimento.

En conjunto, la lectura de AEMET para el miércoles 29 de abril de 2026 describe un día en el que las lluvias ganan terreno en varias capitales del interior y del sur, mientras el Mediterráneo y Baleares se mantienen con menor riesgo de precipitaciones. Seguiremos informando de la evolución conforme avancen las horas.