La AEMET anticipa una moderación puntual de las temperaturas en varias zonas de España, aunque advierte de que el calor continuará siendo intenso durante los próximos días. El pronóstico, coincidente en líneas generales con las previsiones difundidas por Jorge Rey, mantiene valores superiores a los 35 grados, noches tropicales y riesgo de tormentas fuertes con granizo en el nordeste peninsular.

El alivio térmico no afectará por igual a todo el país. Las temperaturas máximas bajarán en algunas regiones mediterráneas, el Cantábrico, el alto Ebro y Canarias, mientras aumentarán en la vertiente atlántica y el nordeste de Cataluña.

En buena parte del territorio apenas se producirán cambios significativos, por lo que el ambiente continuará siendo plenamente veraniego.

Más de 35 grados en el sur, el este y los archipiélagos

La Agencia Estatal de Meteorología prevé que los termómetros vuelvan a superar los 35 grados en amplias zonas de las mitades sur y este de la Península, Baleares y Canarias.

Las temperaturas seguirán siendo especialmente elevadas en el interior peninsular, el entorno del mar de Alborán y algunos puntos del archipiélago canario.

La AEMET también alerta de que las mínimas apenas cambiarán. Las noches tropicales, con temperaturas que no bajan de los 20 grados, se mantendrán en buena parte de la mitad sureste y en Baleares.

En zonas del litoral mediterráneo y Canarias, las mínimas podrían permanecer por encima de los 25 grados. Algunos puntos del archipiélago canario podrían incluso no bajar de los 30 durante la madrugada.

Tormentas fuertes y posible granizo en el nordeste

La estabilidad dominará en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, durante la tarde crecerán nubes de evolución en zonas interiores del este y en áreas montañosas del centro y el norte.

La AEMET considera probables los chubascos y tormentas en las montañas del cuadrante nordeste. Estos fenómenos podrían ser localmente fuertes en el sistema Ibérico, el entorno de los Pirineos y el sur del valle del Ebro.

Las tormentas podrían estar acompañadas de granizo, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos meteorológicos y a la evolución del cielo durante las horas centrales y finales del día.

Lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico

El norte de Galicia y el área cantábrica tendrán cielos más cubiertos, con posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

También se espera nubosidad baja durante las primeras horas en otras zonas del norte, el litoral mediterráneo y el bajo Ebro, aunque tenderá a desaparecer conforme avance la jornada.

La previsión contempla además posibles bancos de niebla matinales en Galicia, la cornisa cantábrica y puntos de la fachada oriental peninsular.

Rachas muy fuertes en Canarias

En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy intensas, especialmente en las zonas habitualmente expuestas.

En las costas del sur peninsular dominará el viento moderado de componente oeste, mientras que en el Levante prevalecerá la componente este. En el norte peninsular y Baleares predominarán los vientos del norte.

El panorama meteorológico dejará, por tanto, un alivio limitado y desigual. Aunque algunas zonas registrarán descensos de temperatura, el calor intenso, las noches sofocantes y las tormentas seguirán condicionando el inicio de agosto.