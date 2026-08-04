El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 320.000 euros a una empresa organizadora de festivales de música por incluir cláusulas consideradas abusivas y limitar los derechos de los asistentes. La resolución obliga además a eliminar esas condiciones y cierra el expediente abierto tras una denuncia de Facua.

Entre las prácticas sancionadas figura la prohibición de acceder a los recintos con comida y bebida adquiridas en el exterior, acompañada de la posibilidad de registrar a los asistentes.

Consumo considera también abusivo el sistema aplicado para salir y volver a entrar en algunos festivales. Según el Ministerio, los usuarios tuvieron que abonar una cantidad adicional, al margen del precio de la entrada, para poder abandonar temporalmente el recinto y acceder de nuevo durante el evento.

Problemas con las pulseras ‘cashless’

La sanción incluye las condiciones impuestas para recuperar el dinero sobrante de las pulseras cashless, utilizadas como medio de pago dentro de los festivales.

La promotora habría establecido un plazo limitado para solicitar el reembolso y habría aplicado un cobro adicional en concepto de gastos de gestión.

El Ministerio también cuestiona que no se devolvieran los saldos inferiores a dos euros, una práctica que considera perjudicial para los consumidores.

Según el departamento dirigido por Pablo Bustinduy, el derecho a recuperar el dinero restante no puede quedar sometido a condiciones desproporcionadas ni a cargos que dificulten su devolución.

Gastos de gestión sin un servicio real

Consumo ha sancionado igualmente la inclusión de gastos de gestión en la venta de entradas cuando el incremento de precio no se correspondía con un servicio efectivamente prestado.

El Ministerio recuerda que el importe exigido al comprador debe aparecer de forma completa y transparente desde el inicio del proceso de compra, incluyendo todos los costes adicionales.

Los gastos de gestión únicamente deberían cobrarse cuando exista un servicio real y claramente identificable que justifique ese importe.

Qué recomienda Consumo antes de comprar una entrada

El departamento aconseja revisar detenidamente las condiciones de venta antes de adquirir entradas para conciertos o festivales.

El precio anunciado debe ser el definitivo desde el principio y no aumentar durante las últimas fases de la compra mediante cargos inesperados.

Consumo también recuerda que los organizadores deben garantizar el acceso al agua del grifo durante la celebración del evento.

En relación con la comida y la bebida, el Ministerio considera que impedir la entrada de productos comprados fuera del recinto puede ser abusivo cuando dentro se permite consumirlos tras adquirirlos a la propia organización.

Precauciones con la reventa

La reventa de entradas no está prohibida de forma general, pero Consumo recomienda comprobar que el promotor del evento la permite y acudir preferentemente a los canales oficiales.

Cuando la compra se realiza fuera de esas vías, el usuario debe verificar que la entrada no sea nominativa, que permita acceder realmente al recinto y que corresponda a localidades puestas a la venta por el organizador.

El Ministerio advierte especialmente sobre determinadas plataformas que crean páginas de eventos sin que necesariamente exista una vinculación directa con los promotores oficiales.

La sanción refuerza el control sobre las condiciones impuestas en los festivales y recuerda a las empresas que la organización de eventos no puede limitar de manera injustificada los derechos económicos y de acceso de los asistentes.