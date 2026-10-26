Madrid. — El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este lunes que la red consular española se encuentra trabajando «a toda velocidad» para cumplir dentro del plazo fijado con las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en relación con el sufragio desde el exterior para las elecciones del 29-N.

Lee tambien: Albares advierte sobre las alianzas con Milei: «La extrema derecha puede volver en coalición al Gobierno de España»

El Ejecutivo dispone de plazo hasta este miércoles para entregar la relación nominal de las 163.020 personas nacionalizadas al amparo de la denominada ‘ley de nietos’ (Ley de Memoria Democrática) a las que se les ha suspendido cautelarmente el derecho al voto. El incumplimiento del mandato judicial expondría a los responsables gubernamentales a sanciones económicas y a posibles consecuencias penales.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Instrucciones directas y exclusión del censo

En declaraciones a Radio Nacional, Albares insistió en que la prioridad absoluta de su departamento es acatar las medidas del alto tribunal: «El único interés es cumplir con los autos del Supremo. Las instrucciones directas que tienen los cónsules a través de telegramas diplomáticos son que esta es una tarea de cumplimiento inmediato y urgente, y cuentan con todos los medios a su disposición».

Lee tambien: Juan Bravo (PP) contraviene a Ester Muñoz y asegura que el sistema de pensiones es viable «si tenemos la economía adecuada»

Pese a admitir que este grupo de votos «no afectaría al resultado electoral», el titular de Exteriores recalcó la urgencia del despliegue administrativo. Una vez remitida la lista por parte del Gobierno, la Junta Electoral Central (JEC) procederá a excluir del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) a todos los ciudadanos nacionalizados bajo esta norma, con la única excepción de aquellos que cuenten con una certificación consular explícita que los acredite como descendientes directos de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual.