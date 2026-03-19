El conjunto verdiblanco, exigido tras el 1-0 de la ida, confía en el apoyo de su afición para sellar el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League

El Real Betis afronta este jueves, 19 de marzo, una cita trascendental en su periplo continental. Tras el adverso resultado cosechado en Atenas la pasada semana, donde cayó por la mínima (1-0) ante el Panathinaikos, el equipo sevillano se conjura para dar la vuelta a la eliminatoria en el Estadio de la Cartuja. La ambición de la entidad bética es máxima en esta edición de la UEFA Europa League, buscando una clasificación para los cuartos de final que certifique su crecimiento en la competición.

Las claves de la remontada bética

El técnico bético ha señalado el camino tras el reciente empate liguero frente al Celta, donde el equipo mostró una versión mejorada en la segunda mitad. Para superar al bloque griego, el Betis deberá recuperar ese fútbol de posesión y adelantamiento de líneas, dejando atrás una racha de cinco partidos sin conocer la victoria.

No obstante, el preparador chileno deberá lidiar con ausencias significativas. Isco y Lo Celso causarán baja en la medular, mientras que en la parcela defensiva no podrá contar con Llorente, sancionado tras su expulsión en el estadio Spyros Louis por un polémico penalti. En el apartado de novedades, Natan estará disponible para la zaga y se espera que futbolistas como Pau López, Ricardo y Antony regresen a la titularidad tras ser suplentes el pasado domingo.

El planteamiento de Rafa Benítez

Por su parte, el Panathinaikos de Rafa Benítez llega a Sevilla tras un empate sin goles ante el Panetolikos, en un encuentro marcado por las rotaciones masivas. El conjunto del «Trébol» recupera para esta cita a piezas importantes como Javi Hernández, Touba y Bakasetas, ausentes en la ida por sanción. Se espera que el equipo griego plantee un bloque defensivo sólido, cediendo la iniciativa al Betis para intentar castigar al contraataque. La única baja sensible para los visitantes será la de Zaroury, expulsado en el primer asalto de la eliminatoria.

Horario y dónde ver el Betis – Panathinaikos

El encuentro, que contará con el arbitraje del alemán Tobias Stieler y su compatriota Sören Storks en el VAR, comenzará a las 21:00 horas. La expectación es máxima y se prevé que la afición verdiblanca llene las gradas de la Cartuja.

La retransmisión televisiva en España correrá a cargo de las siguientes plataformas:

Movistar Plus+: Movistar Liga de Campeones (dial 60) y Movistar Liga de Campeones 3 (dial 62).

Movistar Liga de Campeones (dial 60) y Movistar Liga de Campeones 3 (dial 62). Orange TV: Movistar Liga de Campeones (dial 115) y Movistar Liga de Campeones 3 (dial 118).

Movistar Liga de Campeones (dial 115) y Movistar Liga de Campeones 3 (dial 118). Establecimientos: Movistar LaLiga TV Bar (dial 300).

El desarrollo del partido podrá seguirse minuto a minuto a través de ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com, donde se ofrecerán crónicas, estadísticas y toda la información de esta decisiva noche europea.