Alba Carrillo y David Broncano comparten algo más que una carrera consolidada en televisión. Antes de convertirse en dos rostros conocidos de la pequeña pantalla, ambos coincidieron como estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid.

La propia Carrillo ha contado en distintas ocasiones que fue compañera de clase del presentador de La Revuelta en la Facultad de Ciencias de la Información, aunque entre ellos nunca llegó a surgir una amistad cercana.

Según recordó, Broncano se incorporó a esa facultad cuando ya cursaba el tercer año de la carrera, procedente de otro centro universitario. Fue entonces cuando ambos compartieron aula durante una etapa anterior a sus respectivas trayectorias profesionales.

Alba Carrillo recuerda a un Broncano muy distinto

La colaboradora y presentadora ha explicado que el David Broncano de aquellos años tenía una personalidad muy diferente a la que muestra actualmente delante de las cámaras.

Carrillo lo recuerda como una persona discreta, reservada y alejada del perfil humorístico por el que hoy es conocido. Incluso llegó a definirlo como un “friki” y un “bicho raro”, al señalar que entonces “no era nada divertido”.

Entre las anécdotas de aquella época, Alba Carrillo aseguró que Broncano solía vestir un jersey naranja y lo calificó como un “pagafantas”, expresión con la que se refirió a su carácter aparentemente tímido y complaciente dentro del grupo.

Estas declaraciones forman parte del recuerdo personal de Carrillo sobre su etapa universitaria.

Nunca llegaron a entablar una amistad

Aunque compartieron clase, Alba Carrillo sostiene que entre ambos no se creó una relación especialmente cercana.

Después de terminar sus estudios, sus caminos profesionales tomaron direcciones diferentes y tampoco han coincidido de manera habitual en proyectos televisivos.

La revelación ha llamado la atención porque los dos han acabado ocupando un espacio relevante dentro de la televisión española, aunque desde géneros y formatos distintos.

Dos trayectorias muy diferentes en televisión

Alba Carrillo alcanzó popularidad después de participar en ‘Supermodelo’ en 2007, experiencia que impulsó su carrera como modelo y le permitió trabajar con diferentes marcas.

Posteriormente dio el salto a la televisión, donde ha formado parte de programas como Mujeres y hombres y viceversa, GH VIP y Ya es mediodía. Actualmente se encuentra al frente de ‘El Sótano Club’, emitido en el canal TEN.

David Broncano, por su parte, comenzó su trayectoria en el mundo de la comedia en Paramount Comedy. Más adelante trabajó en la radio en espacios como Hoy por Hoy y La Vida Moderna, de la Cadena SER.

Su mayor popularidad llegó con ‘La Resistencia’, el programa de entrevistas de Movistar Plus. Desde 2024 presenta en La 1 de TVE ‘La Revuelta’, formato que mantiene el estilo de humor y entrevistas que consolidó su carrera.

La etapa universitaria compartida constituye así una conexión poco conocida entre dos figuras que, años después, terminaron encontrando su lugar en la televisión nacional.