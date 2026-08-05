RTVE ha confirmado la renovación de ‘Trivial Pursuit’ por una segunda temporada después de que el concurso haya logrado asentarse en las tardes de La 2 como antesala de Cifras y letras.

La cadena pública ha anunciado la apertura del casting para las nuevas entregas, que volverán a estar presentadas por Egoitz Txurruka, ‘Txurru’. Los aspirantes ya pueden inscribirse para participar en la adaptación televisiva del conocido juego de preguntas de cultura general.

La decisión llega después de la recuperación experimentada por el formato, que comenzó su recorrido con resultados discretos en La 1, pero ha mejorado su rendimiento tras trasladarse a la programación vespertina de La 2.

Las grabaciones comenzarán próximamente

RTVE ha informado de que las grabaciones de la segunda temporada comenzarán “pronto”, aunque todavía no ha concretado la fecha de estreno ni el número de programas previstos.

El concurso mantendrá sus seis categorías tradicionales: geografía, deportes y ocio, entretenimiento, historia, ciencia y naturaleza, y arte y literatura.

Los participantes deberán demostrar sus conocimientos en estas áreas para conseguir los conocidos quesitos del tablero y avanzar hasta la ronda definitiva.

Cambio de productora en la nueva temporada

La renovación llegará acompañada de un cambio en la producción del programa.

La primera temporada estuvo realizada por Satisfaction Iberia, mientras que las nuevas entregas pasarán a estar producidas por Stratos Studios.

RTVE mantiene así su apuesta por el formato, aunque introduce una nueva compañía responsable de desarrollar la próxima tanda de programas.

La audiencia respalda su continuidad en La 2

‘Trivial Pursuit’ cerró julio con una media de 398.000 espectadores y un 3,9% de cuota de pantalla, su segundo mejor resultado mensual desde que comenzó a emitirse en La 2 el pasado mes de febrero.

El concurso había iniciado su trayectoria en la noche de los viernes de La 1, donde no logró consolidarse. Su posterior llegada a las tardes de La 2 permitió al formato mejorar sus datos y encontrar un espacio más estable dentro de la parrilla.

Actualmente funciona como telonero de ‘Cifras y letras’, presentado por Aitor Albizua, y se ha incorporado al bloque de entretenimiento cultural de la cadena junto a ese programa y Saber y ganar.

Así funciona ‘Trivial Pursuit’

El concurso se desarrolla en un plató que reproduce a gran escala el tablero del popular juego de mesa.

Los participantes responden preguntas de las seis categorías identificadas por colores. El objetivo es conseguir cada uno de los quesitos y ser el primero en llegar al centro del tablero.

El concursante que completa el recorrido se convierte en ganador de la jornada y accede a una ronda final en la que puede optar al bote del programa.

El formato fue creado originalmente por Hasbro y Talpa Studios y cuenta también con una versión emitida en la cadena estadounidense The CW.

Con su renovación, RTVE garantiza la continuidad de uno de los concursos que ha logrado mejorar su rendimiento después de cambiar de canal y franja horaria.