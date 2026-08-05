Almudena Porras ha hablado abiertamente sobre los problemas físicos y emocionales que todavía arrastra tres meses después de abandonar ‘Supervivientes 2026’. La exconcursante ha explicado que continúa padeciendo desajustes en su ciclo menstrual y momentos de malestar que afectan a su estado de ánimo.

A través de Mtmad, la plataforma digital de Mediaset, la también participante de La isla de las tentaciones reconoció que desde su regreso únicamente ha tenido el periodo una vez.

“El periodo me ha venido una sola vez”, aseguró durante una grabación realizada en el aeropuerto, mientras esperaba un vuelo junto a Borja Silva.

Almudena reconoce que no se encuentra bien

La joven explicó que se sentía especialmente irritable y con la sensación de que estaba a punto de volver a tener la menstruación.

“He de decir que hoy estoy un poco… lo que viene siendo insoportable. Creo que me va a entrar el periodo. Me encuentro un poco como amargada, y hay que ser realista”, manifestó.

Almudena aseguró que podría aparentar que se encuentra perfectamente, pero prefirió compartir con sus seguidores cómo se sentía realmente.

Según relató, el día anterior había permanecido prácticamente inactiva debido a un fuerte dolor en la zona de los ovarios.

“¿Por qué no estoy bien si debería estar bien?”

Además del malestar físico, la exconcursante habló de los pensamientos negativos que la acompañaban incluso cuando estaba a punto de iniciar unas vacaciones.

“Mi cabeza está todo el rato luchando. Es como: ‘Te vas de vacaciones, te vas a Menorca con tu personita’. ¿Por qué no me deja mi cabeza? ¿Por qué todo es negativo?”, reflexionó.

Almudena describió una sensación de frustración por no poder disfrutar completamente del momento pese a encontrarse en una situación que consideraba positiva.

“Es una sensación horrible de ‘¿por qué no estoy bien si debería estar bien?’”, reconoció.

Desajustes en su ciclo tras el reality

Porras explicó que su menstruación regresó por primera vez hace aproximadamente dos semanas y media.

“Me vino fuerte, pero no tan intenso como me esperaba. Me acompañó una semana nuestra amiga regla. Ahora, supuestamente, me tiene que venir otra vez”, señaló.

La joven interpreta algunos de los dolores y cambios emocionales recientes como señales de que el periodo podría estar a punto de regresar, aunque no ha ofrecido un diagnóstico médico sobre el origen de esos desajustes.

Otras consecuencias de su paso por Honduras

No es la primera vez que Almudena Porras habla de los efectos que sufrió después de su participación en Supervivientes 2026.

Anteriormente había contado que padecía caída del cabello, manchas en la piel, pérdida de peso y numerosas picaduras tras regresar de Honduras.

Su nuevo testimonio vuelve a poner el foco en el proceso de recuperación física y emocional que algunos concursantes afrontan después de someterse durante semanas a condiciones extremas, falta de alimento y cambios bruscos en sus rutinas.