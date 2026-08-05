Telecinco continúa promocionando el estreno de ‘Supervivientes All Stars’ con nuevos avances cargados de pistas sobre los antiguos concursantes que podrían regresar a Honduras. La última pieza difundida por la cadena ha despertado las sospechas de los seguidores del reality por un detalle que podría señalar directamente a Ivana Icardi.

La nueva promoción muestra a los tres presentadores de la edición: Jorge Javier Vázquez, María Lamela y Sandra Barneda, quienes anticipan una temporada marcada por la dureza, la falta de privilegios y unas condiciones extremas.

Sin embargo, el elemento que más ha llamado la atención aparece en las imágenes de varios posibles concursantes, cuyos rostros permanecen ocultos.

Telecinco advierte de una edición sin ayudas

En el avance, María Lamela anuncia el regreso de algunas de las figuras que dejaron huella en el programa.

“Vuelven las estrellas que marcaron la historia de la aventura más extrema de la televisión. Aunque nada será como esperan”, señala la presentadora, que volverá a desplazarse a Honduras por segunda vez al frente del formato.

Jorge Javier Vázquez adopta un tono más directo al advertir que los participantes tendrán que demostrar nuevamente su valía.

“Vuelven las estrellas. Nadie les va a regalar nada. Tendrán que ganárselo”, afirma.

Sandra Barneda, por su parte, refuerza la idea de una competición especialmente exigente: “Sin ayudas, sin posibilidad de vuelta atrás”.

La promoción termina recordando algunas de las dificultades habituales del concurso, como los temporales, el hambre y las picaduras.

Un tatuaje de una corona levanta las sospechas

Telecinco juega en el vídeo a ocultar la identidad de los concursantes mostrando únicamente partes de su vestimenta y sus piernas.

En las imágenes aparecen personas con tacones, deportivas, pantalones largos, vestidos y faldas, detalles que dificultan reconocerlas. No obstante, uno de los planos permite distinguir un tatuaje con forma de corona en el empeine de un pie.

Ese dibujo ha llevado a numerosos seguidores del programa a relacionarlo con Ivana Icardi, quien participó en ‘Supervivientes 2020’.

La argentina ya había mostrado públicamente ese tatuaje en 2022, durante un vídeo publicado en su canal de mtmad en el que explicó las historias vinculadas a varios de sus diseños y reconoció que se arrepentía de algunos.

La similitud entre aquella corona y la que aparece en la promoción ha alimentado las especulaciones sobre su posible regreso.

La participación de Ivana Icardi no está confirmada

Aunque la pista ha generado numerosos comentarios, Telecinco no ha confirmado oficialmente que Ivana Icardi forme parte del reparto de concursantes.

La cadena mantiene así la estrategia de revelar el casting progresivamente mediante promociones, siluetas y detalles visuales que invitan a la audiencia a descubrir quiénes regresarán a Honduras.

La presencia de Icardi también ha provocado especulaciones sobre una posible incorporación de Hugo Sierra, con quien inició una relación sentimental durante la edición de 2020.

Ambos se conocieron en el reality y protagonizaron una de las historias más comentadas de aquella temporada. Sin embargo, por ahora tampoco existe confirmación sobre el regreso de Sierra.

Telecinco mantiene el misterio sobre el casting

‘Supervivientes All Stars’ reunirá a antiguos participantes destacados del formato para enfrentarlos nuevamente a las condiciones del concurso.

La cadena todavía no ha revelado de manera completa la lista de concursantes, por lo que cada nueva promoción se ha convertido en una fuente de pistas para los seguidores.

El tatuaje de la corona es, hasta ahora, uno de los indicios más claros, aunque habrá que esperar a los anuncios oficiales de Telecinco para saber si Ivana Icardi volverá finalmente a Honduras.